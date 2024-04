Arsenal gana derbi ante Tottenham pero Manchester City le sigue a rueda

Arsenal se llevó el derbi del norte de Londres este domingo en casa de su rival Tottenham (3-2), y se mantiene líder por encima del Manchester City (2º), que cuenta con un partido menos después de vencer 2-0 en la cancha del Nottingham Forest. La carrera de persecución entre los 'Gunners' (80 puntos) y los 'Citizens' (79 puntos), se anuncia emocionante hasta el final. El Liverpool, tercero en discordia con 75 puntos, parece descartado para el título. A tres fechas para el final, el Arsenal sitúa gran parte de sus esperanzas en manos de su rival acérrimo, el Tottenham, al que visitará el Manchester City el 14 de mayo para disputar un partido pendiente. Pero a la espera, los 'Gunners' de Mikel Arteta hicieron los deberes para mantener intactas sus opciones de título, veinte años después de su última liga, entonces a las órdenes de Arsène Wenger. Los cerca de 61.500 espectadores que tiñeron de blanco las gradas del Tottenham Hotspur Stadium, a buen seguro no se aburrieron. Y eso que el ambiente volcánico del inicio se enfrió rápido, cuando los 'Gunners' llegaron a la pausa con un 3-0 a favor. Aunque pese a los dos goles locales en el segundo acto la remontada no terminó por consumarse en un partido en el que un tiempo fue para cada equipo. - "Partido muy emotivo" -

Pero al Tottenham puede atribuírsele el mérito de no haberse rendido y su ambición se concretó con la generosa ayuda de Raya, el arquero del Arsenal, cuyo falló en la salida de balón puso en bandeja el merecido premio del gol a Romero (64).



El estadio estalló de júbilo cuando a tres minutos del final el capitán Son Heung-min marcó un penal provocado por la falta de Declan Rice a Ben Davis.



El Arsenal logró conservar su exigua ventaja antes de celebrar los tres puntos en la grada de sus aficionados, mientras los altavoces del estadio aumentaban su volumen para disimular el entusiasmo de la celebración.



Para el equipo de Ange Postecoglou, que venía de perder ante el Newcastle (4-0), la derrota supone un nuevo frenazo a sus aspiraciones de Champions.



En la clasificación queda a siete puntos del Aston Villa (4º, 67 puntos), aunque con dos partidos menos. Pero sus próximos rivales se llaman Chelsea y Liverpool, lo que tampoco invita al optimismo.



La victoria del Arsenal toma mayor importancia por cuanto el Manchester City no falló tampoco. Los vigentes triples campeones no dominaron como suelen al Nottingham Forest, pero aseguraron lo esencial con un gol de cabeza de Josko Gvardiol (32) y un disparo del noruego, Erling Haaland (71), suplente en su regreso de lesión.



"Es una victoria importante, poco importa cómo se ha logrado", resumió Haaland. "Quedan cuatro finales", añadió Gvardiol.



En el otro partido del día, Bournemouth derrotó 3-0 a un Brighton (12º, 44 puntos) en neta crisis de resultados.



Los 'Cherries' de Andoni Iraola son décimos con 48 puntos, los mismos que el Chelsea, y eso que en octubre ocupaba puestos de descenso después de no haber ganado ninguno de sus nueve primeros partidos.