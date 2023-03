Arsenal golea al Everton para distanciarse a 5 puntos del Manchester City

El Arsenal, líder de la Premier League, vuelve a contar con cinco puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Manchester City, tras golear 4-0 al Everton este miércoles en partido aplazado correspondiente a la 7ª jornada del campeonato inglés.



Con este resultado, los 'Gunners' alcanzan los 60 puntos, por los 55 de los 'Citizens', mientras que el Manchester United (3º) queda con 49, aunque tiene un partido menos.



Con 13 partidos para el final del campeonato, el técnico español Mikel Arteta está en buenas condiciones de llevar al Arsenal a conquistar un título que no gana desde la temporada 2003-2004, en la época de los 'Invencibles' dirigida por Arsene Wenger.



El Arsenal, que sigue aguantando la presión a la que le someten sus perseguidores en la pelea por el título tardó en entrar en el partido, pero en cuanto lo hizo, a cinco minutos del descanso, fue para sentenciar el duelo.



Abrió el marcador Bukayo Saka con un remate al ángulo desde el interior del área tras recibir un gran pase del ucraniano Oleksandr Zinchenko (40) y aumentó las diferencias Martinelli, aprovechando la presión ejercida por Saka sobre la defensa del Everton (45+1).



El remate ajustado al palo del delantero brasileño fue anulado en un primer momento por fuera de juego, pero el VAR confirmó la posición correcta de Martinelli al recibir la pelota.



"Una vez que marcamos el primer gol, el partido se desbloqueó. Necesitábamos un momento mágico y Bukaya nos lo dio. Después del gol crecimos y merecimos la victoria", reivindicó Arteta.



El Everton, que otro año más flirtea con el descenso (18º), se vio en el entretiempo con dos goles en contra después de haber controlado bien a los 'Gunners' durante los primeros 40 minutos.



Los 'Toffees' no se recuperaron del golpe y en una segunda parte muy cómoda para los locales, Odegaard (71) y de nuevo Martinelli (80) completaron la goleada con sendos remates desde el interior del área a centros desde la banda.



"Es una delicia cuando el equipo juega de la manera como queremos y estoy encantado con la madurez y la calidad que mostramos", se felicitó Arteta.



- Liverpool sube el 6º puesto -

En Anfield, el Liverpool (6º) evidenció de nuevo los graves problemas que le pueden dejar sin títulos esta temporada y sufrió mucho para ganar 2-0 a un Wolverhampton (15º) que, de la mano del exseleccionador español Julen Lopetegui, parece en condiciones de poder salvar la categoría.



En una primera parte de escasa calidad, los 'Wolves' comenzaron asustando con un intento de remate del mexicano Raúl Jiménez y en la continuación el español Pablo Sarabia no llegó a conectar con la pelota (3).



Los 'Reds' tuvieron el control (60% de posesión en el primer tiempo), pero apenas contaron con ocasiones para marcar, salvo dos cabezazos poco antes de la pausa de Harvey Elliott (39) y del uruguayo Darwin Núñez (45+2) que no encontraron puerta.



La dinámica no cambió en la segunda parte, aunque Darwin Núñez llegó a marcar, pero el VAR lo anuló por una falta de Diogo Jota (66).



Pocos minutos después llegarían al fin los goles de la victoria para el Liverpool, el primero anotado de cabeza por Van Dijk (73) y el segundo de Salah, rematando un centro del griego Konstantinos Tsimikas (77).



Con esta victoria, se coloca con 39 puntos y mantiene aún opciones de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, al quedar a 6 unidades del Tottenham (4º).



Estos dos encuentros correspondían a la 7ª jornada de la Premier League y no se disputaron en septiembre por el fallecimiento de la reina Isabel II y las dificultades para encontrar un hueco en el apretado calendario del fútbol inglés.