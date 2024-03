Arsenal se encarama al liderato a la espera del Liverpool-City

A la espera del duelo estelar de esta 28ª fecha Liverpool (2º) - Manchester City (3º), el domingo, los 'Gunners' suman 64 puntos, uno más que los 'Reds' y dos más que los 'Citizens'.



Esta octava victoria consecutiva en el campeonato inglés mete de lleno a los hombres de Mikel Arteta en la pelea por el título.



Todo parecía ir sobre ruedas para los londinenses cuando Declan Rice ratificó su excelente estado de forma al cabecear a dentro un centro de Ben White en el minuto 19.



Si bien la euforia ha sido a menudo más audible y visible en el Emirates Stadium estas últimas semanas, la trabajosa victoria de este sábado contrastó con los 21 goles marcados por el Arsenal en las cuatro fechas anteriores.



Sin embargo, un error de Aaron Ramsdale en su regreso a la portería del Arsenal en el tiempo añadido del primer tiempo propició el empate del Brentford. El intento de despeje de Ramsdale -titular ante la imposibilidad del español David Raya de jugar contra el club que posee sus derechos y que lo cedió al Arsenal- pegó en Yoanne Wissa y terminó dentro de la red.



El arquero inglés se repuso de ese golpe y protagonizó buenas atajadas en el segundo acto, hasta que Havertz remató también de cabeza (86) un nuevo centro medido de White, para acercar al Arsenal a su sueño más anhelado.



"Mañana será un gran día para ver un fantástico partido de fútbol. No está en mis manos", explicó Arteta. "Es una alegría ser parte de esta liga, y una alegría ser parte de algo especial que estamos tratando de lograr", añadió el técnico vasco.



Próximo reto de los 'Gunners': el partido en casa ante el Oporto, el martes en la vuelta de octavos de Champions (derrota 1-0 en la ida).



En el puesto 15 con 26 puntos, el Brentford sólo ha logrado un punto de los últimos 15 en juego, si bien se ha medido con rivales de peso como Liverpool, City, West Ham y Chelsea antes de la visita al Emirates.



- Dos penales a Garnacho -

El otro equipo de la primera mitad de la tabla que jugaba este sábado fue el Manchester United. Los 'Diablos Rojos' reforzaron su sexta posición en la tabla, lo que les permite mantenerse en la carrera por ir a la Europa League o a la Conference League.



Después de sus dos derrotas contra Fulham (1-2) y Manchester City (3-1), y antes de un temible desafío en cuartos de final de la Copa inglesa en Old Trafford ante el Liverpool, el próximo domingo, el equipo de Erik ten Hag cumplió al imponerse al Everton (16º).



Este sábado selló el triunfo en el primer periodo, con dos penales sufridos por el internacional argentino Alejandro Garnacho. Los encargados de transformarlos fueron Bruno Fernandes (12) y Marcus Rashford (36), dos hombres a los que sendos goles les habrán devuelto parte de la confianza perdida las últimas semanas.



"Hemos jugado contra un equipo bien estructurado, difícil de ganar, pero nosotros también hemos creado ocasiones, con muy buenos contragolpes, y nuestra línea de cuatro atrás estuvo bien", analizó Ten Hag.



El Everton de Sean Dyche queda 16º de la Premier League con 25 puntos. Todavía no ha ganado en 2024 y siente la amenaza del Nottingham Forest (24 y un partido menos) y del primer equipo en zona de descenso, el Luton, 20 y un partido menos también.