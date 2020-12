"Así, Diego estará siempre con nosotros", dice el 'speaker' del Nápoles tras cambio de nombre del estadio

Escucha esta nota aquí

El estadio del Nápoles acogerá el jueves su primer partido desde que fue rebautizado con el nombre de Diego Armando Maradona. "Así, estará siempre con nosotros", explica a la AFP Daniele 'Decibel' Bellini, el 'speaker' de dicha cancha.

El Nápoles recibe a la Real Sociedad en la Europa League en un recinto rebautizado tras una votación del Concejo Municipal el pasado viernes, menos de diez días después de la muerte de aquel que portó durante siete temporadas (1984-1991) el N.10 napolitano.

PREGUNTA: Rebautizar el estadio San Paolo con el nombre de Maradona, ¿es una forma de acordarse siempre del ídolo de la ciudad?

RESPUESTA: "Hay muchas formas de acordarse de Diego, pero era importante, sí. Así, siempre estará con nosotros. Estamos contentos de tener un estadio con semejante nombre y será todavía más lindo cuando el público pueda regresar. Creo que todos los aficionados están contentos con esta elección, significa algo importante para ellos. Para todos nosotros, Diego era un mito. Vino por última vez en febrero de 2014 para un partido de Copa de Italia, fue muy emocionante, todo el estadio se puso a cantar a su llegada. Solo la iglesia y los sacerdotes han reaccionado un poco (para lamentar el abandono del nombre del santo San Paolo).

P: ¿Sigue tan viva la emoción en Nápoles dos semanas después de la muerte de Maradona?

R: "Sí, por supuesto, todavía hay mucha gente que parece que no puede seguir adelante. Algunos siguen trayendo flores y recuerdos al estadio y creo que eso continuará todavía por un tiempo... El ambiente es extraño porque no podemos ir a ver los partidos ni apoyar a los jugadores del Nápoles que hacen cosas lindas esta temporada. Hay muchas cosas que la gente querría hacer, sin que todavía sea posible. Esperamos realmente poder reunirnos todos pronto. Pero aunque no vengan al estadio, los 'tifosi' están muy presentes, nos escriben en las redes sociales, nos llaman, hacen sentir su calor. Sería un año hermoso conseguir algo deportivamente, esperamos que Diego, allá arriba, nos pueda ayudar. ¿Ser campeones? Sería lindo, sobre todo porque el equipo está jugando con la camiseta 'argentina' inspirada por Diego".

P: Imaginamos que todavía se escuchará en el estadio "Live is life", la canción convertida en culto desde los malabarismos de Maradona antes del partido frente al Bayern de Múnich en 1989.

R: "¡Evidentemente! Nunca olvidaremos ponerle canciones a Diego. Habrá esta canción y otras, como la "Mano de Dios", un título muy hermoso y conmovedor. El jueves por la noche, aunque no haya público, va a haber muchas emociones para mí al ver este estadio cambiar de nombre luego de todos estos años".