Así está la tabla del punto promedio de la División Profesional

Luego de disputarse la fecha 24 de la Liga Tigo de la División Profesional, la tabla del punto promedio no sufrió modificaciones en los extremos, vale decir en la cima donde está The Strongest y en la cola, lugar que ocupa Libertad Gran Mamoré.

A propósito del equipo azucarero, no jugó su partido de la fecha 24 con The Strongest, que estaba inicialmente programado para el domingo 20 de agosto, debido a los trabajos en la iluminación del estadio Gilberto Parada y como el Tigre no aceptó el cambio de horario, el Comité de Competiciones reprogramará dicho encuentro.