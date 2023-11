Así luce la lucha por la permanencia en la División Profesional

11. Royal Pari: 1.2105

Fecha 31: Always Ready (El Alto)

Fecha 32: Wilstermann (Santa Cruz)

Fecha 33: Nacional Potosí (Potosí)

Fecha 34: Universitario (Santa Cruz)



12. Independiente: 1.1539

Fecha 32: Real Tomayapo (Tarija)

Fecha 33: Real Santa Cruz (Sucre)

Fecha 34: Guabirá (Montero)



13. Vaca Díez: 1.1316

Fecha 31: The Strongest (Cobija)

Fecha 32: Oriente Petrolero (Santa Cruz)

Fecha 33: Blooming (Cobija)

Fecha 34: Aurora (Cochabamba)



14. Oriente Petrolero: 1.1026

Fecha 32: Vaca Díez (Santa Cruz)

Fecha 33: Always Ready (El Alto)

Fecha 34: Wilstermann (Santa Cruz)



15. Guabirá: 1.0811

Fecha 32: Nacional Potosí (Montero)

Fecha 33: Universitario (Cochabamba)

Fecha 34: Independiente: (Montero)



16. Gran Mamoré: 1.0750

Fecha 32: Blooming (Santa Cruz)

Fecha 33: Aurora (Cochabamba)

Fecha 34: Libre



17. Palmaflor: 1.0263

Fecha 32: Bolívar (Villa Tunari)

Fecha 33: Libre

Fecha 34: Real Tomayapo (Tarija)