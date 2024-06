Así marcha el historial entre Bolivia y Estados Unidos

Bolivia y Estados Unidos se preparan para un emotivo enfrentamiento este domingo en el AT&T Stadium, marcando la apertura del Grupo C de la Copa América 2024. El partido, programado para las 18:00 hora boliviana, promete ser un encuentro lleno de emociones y expectativas para ambas selecciones.



La historia entre estas dos naciones en el ámbito futbolístico es relativamente equilibrada. En ocho enfrentamientos previos, cada equipo ha logrado dos victorias, mientras que cuatro partidos terminaron en empate. Sin embargo, los últimos dos encuentros han favorecido claramente a Estados Unidos, con contundentes victorias de 4-0 en 2016 y 3-0 en 2018.



Lo que hace este partido particularmente especial es que marca el primer enfrentamiento entre Bolivia y Estados Unidos en la Copa América desde 1995. En aquella ocasión, Bolivia se impuso por 1-0 gracias a un gol de Marco Etcheverry, una victoria que aún resuena en la memoria de los aficionados bolivianos. Ahora, 29 años después, ambas selecciones tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia compartida.



Este encuentro no solo representa una oportunidad para que Bolivia rompa su racha negativa en la Copa América, torneo en el que no gana hace 15 años, sino que también es la oportunidad para que arranque con buen pie su participación en el certamen. La selección boliviana, dirigida por Antonio Carlos Zago, buscará sorprender al anfitrión y demostrar que puede competir al más alto nivel continental. Por su parte, Estados Unidos, bajo el mando de Gregg Berhalter, intentará aprovechar su condición de local para imponer su juego y confirmar su favoritismo.



El resultado de este partido podría ser crucial para definir el rumbo de ambas selecciones en el Grupo C, que también incluye a Uruguay y Panamá. Una victoria temprana no solo otorgaría tres puntos valiosos, sino que también inyectaría una dosis de confianza fundamental para afrontar los desafíos venideros en el torneo.