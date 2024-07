Así marcha la tabla acumulada de la División Profesional

El torneo Clausura no solo definirá los clasificados a los torneos internacionales, sino que también jugará un papel crucial en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano. Con la finalización de la sexta fecha, la tabla acumulada de la División Profesional ha experimentado cambios significativos que podrían influir en el desenlace de la temporada.



Liderato y la lucha por la fase de grupos de la Libertadores



Como es habitual, Bolívar y The Strongest se encuentran al frente de la clasificación, ocupando las dos primeras posiciones con 30 y 29 puntos, respectivamente. Esta situación reafirma la intensa competencia por el último boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se ha vuelto más reñida que nunca. Cabe recordar que el primer cupo ya fue asegurado por San Antonio de Bulo Bulo, tras proclamarse campeón del torneo Apertura.



Aurora y Blooming en la pelea por el cupo internacional



En el tercer lugar de la tabla, Aurora ha logrado desplazar a Blooming, quien ha sufrido dos derrotas consecutivas. Ambos equipos se encuentran empatados con 23 puntos, pero la diferencia de rendimiento en las últimas jornadas ha favorecido a los cochabambinos. Si el torneo concluyera hoy, Aurora se aseguraría el cupo Bolivia 4 en la Copa Libertadores, mientras que Blooming tendría asegurada su participación en la Copa Sudamericana.



Universitario y la lucha por la Sudamericana



Un escalón más abajo, FC Universitario ha asegurado su presencia en la Copa Sudamericana tras haber sido subcampeón en el Apertura. Esto significa que los últimos dos boletos para los torneos continentales están en manos de GV San José e Independiente Petrolero. Sin embargo, la competencia aún está lejos de concluir, y cualquier cosa puede suceder en las próximas fechas.



Zona de descenso



Fuera de la zona de clasificación, equipos como Nacional Potosí, Oriente Petrolero, Real Tomayapo, Always Ready, Royal Pari y Guabirá están en la lucha por mejorar su posición en la tabla. En la parte baja, la situación es preocupante para Wilstermann y Real Santa Cruz. El equipo aviador se encuentra en descenso indirecto con solo 13 puntos, mientras que el conjunto cruceño ocupa el último lugar de la tabla con apenas 5 puntos, convirtiéndose en un firme candidato a perder la categoría.



Conclusiones



Con muchas fechas aún por disputarse, la tabla acumulada de la División Profesional promete seguir ofreciendo sorpresas y emociones. La lucha por los cupos internacionales y la permanencia en la liga se intensificará en las próximas jornadas, manteniendo a los hincha al borde de sus asientos. Cada partido será crucial, y los equipos deberán dar lo mejor de sí para alcanzar sus objetivos en este torneo.



Tabla acumulada



Bolívar: 30 (Libertadores)



The Strongest: 29 (Libertadores)



Aurora: 23 (Libertadores)



Blooming: 23 (Sudamericana)



Universitario: 22 (Sudamericana)



GV San José: 21 (Sudamericana)



San Antonio: 20 (Libertadores)



Independiente: 20 (Sudamericana)



Nacional Potosí: 19



Oriente Petrolero: 19



Real Tomayapo: 18



Always Ready: 17



Royal Pari: 15



Guabirá: 13



Wilstermann: 13 (descenso indirecto)



Real Santa Cruz: 5 (descenso directo)