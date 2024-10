Así marcha la tabla acumulada de la División Profesional

Una vez finalizada la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional, repasamos la tabla acumulada, la más relevante de todas; aquella que definirá la clasificación a torneos internacionales, así como también los descensos de categoría.



En la zona alta, Bolívar domina la tabla con 57 unidades y avanza a pasos agigantados hacia su objetivo final: llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En segundo lugar aparece su clásico rival, The Strongest (49), que volvió al triunfo el pasado fin de semana y logró acortar distancias.



La lucha entre estos dos equipos se centra en la obtención del único boleto disponible para la fase de grupos (Bolivia 2) de la Copa Libertadores 2025, dado que San Antonio de Bulo Bulo, tras proclamarse campeón del torneo Apertura, se aseguró el Bolivia 1.



En tercera posición se encuentra Nacional Potosí (44). De momento, los ranchoguitarras se sitúan en zona de fase previa para la Copa Libertadores. Un escalón más abajo está Blooming, también con 44 puntos pero con menor diferencia de gol, lo que lo ubica en puesto de Copa Sudamericana.



El quinto lugar es para Aurora, que tiene 43 puntos; por ahora, los celestes están situados en puesto de Copa Sudamericana. Finalmente, si el torneo terminara hoy mismo, GV San José (42) sería el equipo que se adueñaría del último cupo internacional.



Cabe resaltar que el Bolivia 1 en Copa Sudamericana es Universitario de Vinto, que salió subcampeón del torneo. Esto quiere decir que en este momento los equipos mencionados anteriormente jugarán torneos internacionales la próxima temporada, mientras que Real Tomayapo, Oriente Petrolero, Always Ready, Independiente Petrolero, Wilstermann y Guabirá se quedarían con las manos vacías.



En la zona roja, la lucha por la permanencia continúa siendo entre dos equipos cruceños: Royal Pari en descenso indirecto suma 24 puntos, mientras que Real Santa Cruz está en descenso directo con 19 unidades.





Tabla acumulada



1. Bolívar: 57 (Libertadores)

2. The Strongest: 49 (Libertadores)

3. Nacional Potosí : 44 (Libertadores)

4. Blooming: 44 (Sudamericana)

5. Aurora: 43 (Sudamericana)

6. GV San José: 42 (Sudamericana)

7. Real Tomayapo: 38

8. San Antonio: 37 (Libertadores)

9. Universitario: 37 (Sudamericana

10. Oriente Petrolero : 36

11. Independiente: 34

12. Wilstermann: 33

13. Always Ready: 33

14. Guabirá: 26

15. Royal Pari: 24 (descenso indirecto)

16. Real Santa Cruz: 19 (descenso directo)