Así marchan las posiciones en el Torneo Apertura

Grupo A:



1. The Strongest: Encabezando el Grupo A, el equipo suma 10 puntos en 5 partidos jugados, consolidando su dominio en la tabla.

2. San Antonio: En el segundo lugar, San Antonio acumula 8 puntos en 5 partidos, manteniendo un ritmo constante en su desempeño.

3. Tomayapo: Con 5 puntos en 5 partidos, Tomayapo se posiciona en el tercer lugar del grupo, buscando mantener su posición en la tabla.

4. Real Santa Cruz: En el cuarto lugar, Real Santa Cruz suma 4 puntos en 5 partidos jugados, enfrentando el desafío de mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.



Grupo B:



1. Nacional Potosí: Liderando el Grupo B, el equipo acumula 11 puntos en 5 partidos, destacando su fortaleza en el campo de juego.

2. Blooming: Con 8 puntos en 4 partidos jugados, Blooming se sitúa en el segundo lugar del grupo, mostrando un desempeño sólido en cada encuentro.

3. Royal Pari: En tercer lugar, Royal Pari suma 4 puntos en 4 partidos jugados, buscando mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

4. Aurora: Cerrando la tabla del Grupo B, Aurora acumula 4 puntos en 3 partidos jugados, enfrentando el desafío de mejorar su posición en las próximas jornadas.



Grupo C:



1. Universitario: En la cima del Grupo C, Universitario acumula 11 puntos en 5 partidos, demostrando su dominio en la competición.

2. Guabirá: Con 7 puntos en 5 partidos jugados, Guabirá se encuentra en el segundo lugar del grupo, mostrando un desempeño consistente en cada enfrentamiento.

3. Always Ready: En tercer lugar, Always Ready suma 3 puntos en 4 partidos jugados, buscando mejorar su posición en la tabla en las próximas jornadas.

4. Independiente: Cerrando la tabla del Grupo C, Independiente acumula 2 puntos en 5 partidos jugados, enfrentando el reto de revertir su situación en la competición.



Grupo D:



1. Bolívar: Encabezando el Grupo D, Bolívar suma 10 puntos en 5 partidos jugados, mostrando un rendimiento sólido en cada encuentro.

2. Wilstermann: En el segundo lugar, Wilstermann acumula 5 puntos en 5 partidos, manteniendo su posición en la tabla con determinación.

3. Oriente Petrolero: Con 4 puntos en 5 partidos jugados, Oriente Petrolero se sitúa en el tercer lugar del grupo, enfrentando el desafío de mejorar su desempeño en la competición.

4. Gualberto Villarroel: Cerrando la tabla del Grupo D, Gualberto Villarroel suma 2 puntos en 4 partidos jugados, buscando recuperar terreno en las próximas jornadas.



Con una competencia cada vez más reñida y emocionante, cabe destacar que faltan 3 fechas para finalizar la fase de grupos, donde los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, prometiendo enfrentamientos llenos de pasión y acción en las próximas jornadas del Torneo Apertura.