Así marchan las posiciones en el Torneo Apertura

El Torneo Apertura del fútbol boliviano está llegando a su fase decisiva, con equipos luchando por asegurar su lugar en los cuartos de final. A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de grupos, las posiciones se han mantenido dinámicas y prometen emociones hasta el último minuto. En el Grupo A, San Antonio se aferra al primer lugar con 11 puntos en 6 partidos, manteniendo un ritmo constante que lo coloca como firme candidato para avanzar. Sin embargo, The Strongest, con 10 puntos, no se queda atrás y buscará recuperar el liderato tras su derrota ante Tomayapo, equipo que con 8 puntos en el tercer lugar, busca consolidarse en la tabla. Por su parte, Real Santa Cruz ya está eliminado de la competencia, sin opciones de avanzar. En el Grupo B, Nacional Potosí lidera con 11 puntos en 6 partidos, mostrando fortaleza en el campo. Aurora y Blooming, con 10 y 8 puntos respectivamente, mantienen una intensa disputa por el segundo lugar, mientras que Royal Pari, con 7 puntos, buscará una remontada para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Universitario domina el Grupo C con 11 puntos en 6 partidos, seguido de cerca por Guabirá, que con 7 puntos, muestra un desempeño consistente. Always Ready y Independiente enfrentan un desafío para mejorar sus posiciones en las últimas jornadas y asegurar su pase a la siguiente etapa del torneo. En el Grupo D, Bolívar se destaca en la cima con 13 puntos en 6 partidos, mientras que Oriente Petrolero y Wilstermann buscan asegurar su clasificación con 7 y 5 puntos respectivamente. Gualberto Villarroel enfrenta una situación complicada con solo 2 puntos en 5 partidos, pero buscará revertir su posición en las próximas fechas.



