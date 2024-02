Así marchan las tablas de posiciones del Torneo Apertura

El domingo se cerró la primera fecha del Torneo Apertura (por series) de la División Profesional con tres encuentros de alto nivel.



Sin embargo, la jornada se puso en marcha el pasado viernes con el empate 1-1 entre Always Ready y FC Universitario en El Alto.



La fecha continuó el sábado con dos partidos tras de la suspensión de San Antonio de Bulo Bulo vs The Strongest.



Aquel día, Bolívar se impuso 3-1 a GV San José y Real Tomayapo derrotó en condición de visitante a Real Santa Cruz (2-1).



La jornada dominical arrancó temprano en Potosí con el empate entre Nacional y Blooming (3-3). Seguido a este duelo llegó el turno de Guabirá que venció agónicamente a Independiente (2-1).



Finalmente, en Cochabamba, Wilstermann hizo respetar su localía y goleó 3-0 a un frágil Oriente Petrolero.



Aurora - Royal Pari, programado para este lunes, fue aplazado ya que el conjunto cochabambino deberá jugar el miércoles ante el Botafogo de Brasil por la fase 2 de la Copa Libertadores.



A continuación, en DIEZ, te mostramos cómo marchan las tablas de posiciones del torneo seriado.



Grupo A



1. Real Tomayapo: 3 puntos

2. San Antonio: 0 puntos

3. The Strongest: 0 puntos

4. Real Santa Cruz: 0 puntos



Grupo B