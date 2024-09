"Así no se puede jugar", afirma Luis Caicedo sobre el racismo

Luego de haber abandonado la cancha del estadio Gilberto Parada de Montero tras denunciar insultos racistas por parte de los hinchas de Blooming , Luis Caicedo , defensor ecuatoriano que milita en Always Ready , rompió el silencio y lamentó que "en pleno siglo XXI sigan habiendo estos episodios ".

Transcurría el minuto 92 y el partido se encontraba 1-1 cuando Caicedo tomó la decisión de marcharse del campo de juego tras escuchar insultos desde la tribuna de General . Sus compañeros intentaron retenerlo; sin embargo, firme en su decisión, ingresó a los vestuarios y no volvió más.

"No es posible que sigan pasando estas cosas, ya no deberían suceder, esto es fútbol. Estamos en pleno siglo XXI y esto se tiene que acabar, así no se puede jugar", indicó Caicedo este viernes tras arribar a La Paz.