Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Nacional Sub-20

¡Llaves listas! Tras la conclusión de la fase de grupos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) realizó el sorteo de los cuartos de final del Torneo Nacional Sub-20 2023. La reunión se llevó a acabo la mañana de este martes en la ciudad de La Paz, con la presencia de un delegado por cada equipo. Los encuentros de ida se disputarán este fin de semana, sin embargo, en las próximas horas se confirmará el día y horario. Los equipos clasificados a cuartos de final son los siguientes: Independiente (Sucre) Bolívar (La Paz) The Strongest (La Paz) Always Ready (La Paz) Blooming (Santa Cruz) Oriente Petrolero (Santa Cruz) Royal Pari (Santa Cruz) Sur Car (Oruro)





Así quedaron definidos los cruces de los cuartos de final:



Oriente Petrolero vs Sur Car



The Strongest vs Blooming



Independiente Petrolero vs Bolívar



Always Ready vs Royal Pari