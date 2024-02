Así se jugará la cuarta fecha del torneo Apertura

El sábado se disputarán tres cotejos. El primero será The Strongest-Real Tomayapo, desde las 15:00, en el estadio Hernando Siles, por el grupo A; luego jugarán Wilstermann y Bolívar, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, desde las 17:15, por la serie D; y cerrarán la jornada Guabirá y Always Ready, en el estadio Gilberto Parada de Montero, a las 20:00, por el grupo C.