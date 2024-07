Así se jugarán las semifinales de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 alcanza su punto álgido con dos enfrentamientos de alto voltaje que prometen emociones intensas para los aficionados del fútbol. Cuatro potencias europeas se disputarán el pase a la gran final en partidos que se anticipan como verdaderos clásicos continentales.



España vs Francia: choque de titanes



El martes 9 de julio a las 15:00 horas, el imponente Allianz Arena de Múnich será testigo del primer duelo semifinal entre España y Francia. La Roja, que ha mostrado un juego vertical y contundente a lo largo del torneo, se enfrentará a una selección francesa que, a pesar de no haber desplegado todo su potencial, sigue siendo una amenaza formidable.



España llega a esta instancia tras superar a Alemania en cuartos de final, mientras que Francia dejó en el camino a Portugal. Este enfrentamiento no solo es una reedición de clásicos recientes, sino que también podría marcar el camino hacia el cuarto título europeo para los españoles.