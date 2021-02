Asistente técnico de la selección boliviana: “El universo de jugadores ‘convocables’ no está reducido a 39”

Escucha esta nota aquí

“El universo de jugadores ‘convocables’ no está reducido a 39”, dijo a DIEZ Pablo Escobar, asistente técnico de la selección boliviana, para evitar causar sorpresa si es que un futbolista que no está en la lista filtrada es llamado por César Farías. La concentración arrancará el 15 de marzo, después del inicio del torneo que será el 10 del mismo mes.

Escobar aseguró que el trabajo de Farías y sus colaboradores no ha tenido receso. Después de empatar con Paraguay en Asunción (2-2), realizaron seguimiento a los futbolistas que habitualmente son llamados a la Verde y a los que posiblemente integren la nueva nómina.

Bolivia recibirá a Perú el jueves 25 de marzo (17:00 hb), en el estadio Hernando Siles; mientras que visitará a Uruguay el martes 30 el mismo mes (18:30 hb), en el Centenario de Montevideo.

Te dejamos sus mejores frases:

El trabajo del cuerpo técnico de la Verde. Nosotros seguimos trabajando desde que terminó la cuarta fecha de las eliminatorias en noviembre. Hemos realizado un análisis de los cuatro partidos que se disputaron y estuvimos preparando los que se vienen. Hemos hecho el análisis de los rivales. También tuvimos una gira con la selección sub-20, el DT Farías nos acompañó. Asimismo, estamos abocados a los nuevos talentos, que creemos que es el recambio que necesita nuestro fútbol. Con la sub-23 ya lo hizo el técnico Farías.

Seguimiento. En diciembre hubo una gran cantidad de partidos de la División profesional, hemos asistido absolutamente a todos para conocer la actualidad de cada jugador que puede ser convocado, viendo el nivel de cada uno. Después el técnico Farías tomará la decisión de quiénes va a llamar para Perú y Uruguay.

Comunicación constante. Nosotros tenemos una relación con los jugadores ‘convocables’ y con los que ya formaron parte de la Verde, ya sea vía Zoom o telefónica. Intentamos mostrarles, a través de imágenes y si llegaron a jugar, lo que hicieron bien y lo que deben corregir. Les transmitimos confianza destacando lo positivo, respetando los espacios con sus equipos. Asimismo, le hemos empezado a mostrar a los rivales.

A distancia. En el trabajo a distancia hacemos énfasis en potenciar las virtudes de los futbolistas. Estamos atentos a cómo están físicamente y de salud para crear una sinergia que permita obtener resultados grupales, es fundamental que se sientan cómodos en su selección. El objetivo es que representen al país de la mejor manera.

Pretemporadas. En esta época, difícilmente un equipo permite que sus jugadores sean convocados, ya que están enfocados en la pretemporada. La preparación que están teniendo es muy buena, hay conjuntos que han disputado amistosos internacionales, otros con rivales del torneo local. Nosotros realizamos ese seguimiento y nos alegramos porque están sumando ritmo de competencia. Dios mediante, el campeonato boliviano iniciará el 10 de marzo y acumularán más minutos.

Sobre los 39 ‘convocables’. La verdad que no sé cuál es la lista que se filtró, lo que puedo decir es que el universo de jugadores ‘convocables’ no está reducido a 39. En esa supuesta lista, seguro existen jugadores que pueden ser llamados o, tal vez, no. También puede ser que no estén en la nómina y sean elegidos. No está nada definido, el director técnico se encargará de definirlo. Estamos trabajando y ajustando detalles.

Inicio de la concentración presencial. La idea es que los jugadores puedan llegar desde el 15 de marzo. Por ejemplo, Bolívar juega el 16 de marzo por Copa Libertadores, puede ser que después de ese partido nos envíen sus jugadores a la selección. También esperamos ver las dos primeras fechas de la División Profesional para que el DT Farías termine elaborar la lista.

¿Qué Bolivia se enfrentará a Perú y a Uruguay? Sin lugar a dudas, creo que será una Bolivia consolidada y con mayor ritmo futbolístico. El último partido frente a Paraguay (2-2) genera mucho optimismo. Necesitamos que los jugadores se convenzan de que pueden conseguir buenos resultados. El trabajo de pretemporada en sus equipos es el cimiento que nos permite pensar y soñar en que vamos a tener una mejor selección.

Los rivales de turno. Creemos que Perú llega con muchos inconvenientes, le está costando a los equipos disputar partidos amistosos. Tiene a Paolo Guerrero que se está recuperando de una lesión. Jefferson Farfán está sin club. Los dos son figuras del seleccionado peruano. Además, tiene a muchos jugadores en la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos) que se encuentra en receso, tiene bastantes problemas. Nosotros esperamos estar bien y sacarle 'rédito' a eso. Sabemos que el fútbol peruano ha causado buenas sensaciones en este último tiempo, pero en puntuación estamos iguales. Esperamos sumar esas tres unidades en La Paz. Después, a jugar frente a Uruguay de visitante, con todo lo que Bolivia puede proponer.

Jugadores en el exterior. El que aumente el número de jugadores bolivianos en el exterior suma bastante a la selección. Danny Bejarano ya está hace bastante tiempo en Grecia (Lamia FC), lo tenemos a Boris Céspedes en Suiza (Servette), Jaume Cuéllar en Italia (SPAL), Luis Haquin (Deportes Melipilla) y Alejandro Chumacero (Unión Española) en Chile, por mencionar algunos. Serán un aporte importante a la Verde. Seguramente, después de las eliminatorias, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América se exportarán más jugadores porque veo mucho potencial.

Torneo sub-21 paralelo a las eliminatorias. Es muy bueno que organicen este campeonato y más cuando en nuestro país todavía no hay competencia para esa categoría. La base será la sub-20 que hemos estado trabajando, se sumarán algunos. Será un trabajo en conjunto, pero serán dos grupos con el de la mayor. Todavía no conozco los detalles de la logística, pero seguro que estarán cerca porque al DT le gusta que los más chicos puedan ver cómo se desenvuelve la absoluta.

Bolivia es última en la tabla. Sabemos la situación en la que nos encontramos, también es importante conocer el contexto en el que se dio. No se inició de la mejor manera, nos tocó Brasil y Argentina, y nosotros sin fútbol por la pandemia y muchos jugadores solo habían entrenado vía Zoom. Hoy todo está mejor, tenemos mucha fe. Primero queremos concentrarnos en conseguir los tres puntos ante Perú y desde ahí empezar a lograr el objetivo a largo plazo. Necesitamos ir partido a partido, obteniendo resultados que nos permitan seguir soñando en una posible clasificación (al Mundial de Catar 2022). No es fácil para ningún combinado.

El apoyo es clave. Si todos contribuimos, esa fuerza puede ayudar para que Bolivia consiga buenos resultados. La selección es de todos y lo que más quieren los chicos (jugadores) es darle una alegría a la gente, sufren mucho cuando no lo consiguen. El apoyo es clave.