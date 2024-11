Asunción recibirá más de 50.000 hinchas argentinos y brasileños para la final de la Sudamericana

La gran final de la Copa Sudamericana 2024 se llevará a cabo este sábado en Asunción, Paraguay, y se espera la llegada de entre 50.000 y 80.000 hinchas de Racing de Argentina y Cruzeiro de Brasil. Este evento futbolístico no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también un desafío logístico para la ciudad, que se prepara para recibir a miles de aficionados en un ambiente festivo.



El comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez , ha confirmado que más de 7.000 efectivos estarán desplegados para garantizar la seguridad durante el evento. Este operativo incluye la cobertura de diversas áreas de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del estadio La Nueva Olla, donde se disputará el partido a partir de las 16:00 HB.



La seguridad será crucial, dado que se anticipa una gran afluencia de hinchas tanto argentinos como brasileños.

La mayoría de los aficionados argentinos ingresarán al país por el Puerto Falcón, mientras que los brasileños lo harán a través de Ciudad del Este. Benítez ha destacado la importancia de recibir a los visitantes con hospitalidad y ha asegurado que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar su bienestar y

seguridad durante su estadía en Paraguay.



Además del despliegue policial, se han implementado estrategias específicas para manejar el tráfico y el flujo de personas en las horas previas al partido. Los portones del estadio abrirán a las 13:00, y se espera que el momento más crítico sea justo antes del inicio del encuentro, cuando una gran cantidad de hinchas intenten ingresar simultáneamente.



Tanto Racing como Cruzeiro han vendido miles de entradas, con aproximadamente 17.000 boletos adquiridos por los hinchas argentinos y cerca de 10.000 por los brasileños. Esta gran afluencia no solo impactará el estadio, sino también las áreas circundantes donde se han habilitado Fan Fests para aquellos que no tengan acceso al partido. Estos espacios ofrecerán entretenimiento y actividades para disfrutar del ambiente futbolístico.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha coordinado esfuerzos con las autoridades locales para asegurar que el evento sea un éxito rotundo. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, enfatizó que este evento debe ser un ejemplo de organización y seguridad para futuros encuentros internacionales.