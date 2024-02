Atención Aurora: Botafogo de Brasil despide al DT Nunes tras empate en Libertadores

El despido ocurre un día después de que el tradicional once carioca, donde brilló Garrincha, cediera in extremis un empate por 1-1 en su visita al Aurora de Bolivia, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.



"Botafogo agradece a Tiago Nunes y su comisión técnica por los servicios prestados y desea éxito en los próximos retos. A pesar de la dedicación y el trabajo realizados en el día a día, los resultados presentados no fueron los esperados", indicó el once en un comunicado.



El 'Fogão' añadió que su dueño, el magnate estadounidense John Textor, y su Departamento de Fútbol "están en el mercado en busca de un nuevo comandante para liderar al equipo en los desafíos de la temporada".



Expulsado al final del choque en Cochabamba por roces con el entrenador rival, Nunes era cuestionado desde hace días por el rendimiento decepcionante del Botafogo, que el año pasado dejó escapar de manera insólita el título de la liga, con él en el banquillo en los últimos cinco juegos.



La presión aumentó el domingo tras la derrota en casa 4-2 ante el Vasco da Gama, por la novena jornada de la fase regular del torneo del estado de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca).



Entonces causó polémica al afirmar que algunos de sus jugadores pedían no jugar, aunque al día siguiente dijo haber sido malinterpretado.



Botafogo marcha en la quinta posición del Campeonato Carioca, con 14 puntos en nueve juegos, dos unidades menos que el Vasco, último equipo en la zona de clasificación a las semifinales, a falta de dos cotejos.



Se jugará el pase a la tercera ronda de la Libertadores el próximo miércoles, cuando reciba a Aurora en Rio.