Atención The Strongest: Gremio derrota 1-0 a Estudiantes y toma aire en la Copa Libertadores

Argentinos y brasileños conformaron un primer tiempo de buen desarrollo, intenso y dinámico, con varias llegadas, pero también con abundante pierna fuerte, incluidas 18 infracciones y cuatro amonestados sólo en la etapa inicial.



Fue mejor el arranque de Gremio, que presionó a Estudiantes contra su terreno en los primeros minutos, pero no tardó en mostrar las uñas el equipo local, que avisó con un zurdazo de Zaid Romero que salió muy cerca del poste derecho, mientras que el conjunto de Porto Alegre respondió con una llegada de Cristaldo, que remató débil a las manos de Mansilla.



Se emparejó entonces el encuentro, con tenencia repartida, con un buen trabajo de Ascacibar y Enzo Pérez en el medio campo local, y el despliegue de Villasanti y Galdino por el lado visitante.



De todos modos, en varios pasajes el juego apenas si transitaba la mitad de la cancha, con pocas transiciones, y los dos estuvieron cerca de anotar, el local en un derechazo apenas elevado de Javier Correa, y la visita en una incursión de Soteldo, que quedó sólo ante Mansilla, pero Zaid Romero evitó el gol con un cierre milagroso.



Por el lado local, Sosa y Palacios intentaban darle profundidad al ataque, pero no encontraron al colombiano Cetré, neutralizado por la zaga brasileña, y por la visita, Cristaldo y Soteldo se convertían en factores de riesgo en ataque, pero Joao Pedro no encontraba espacios dentro del área.



- El gol de Gremio en el banco -

No varió el desarrollo en el comienzo del segundo tiempo, con mucho trabajo para el árbitro uruguayo Tejera, porque continuaban las fricciones –el cotejo finalizó con 38 faltas-, en un duelo bien copero, áspero en algunos tramos, pero también con afán protagónico de uno y otro lado.



Correa se animó con un zurdazo que tapó Marchesín como pudo, y respondió desde lejos Gremio con un bombazo esquinado de Cristaldo que hizo estirar a Mansilla, y poco después el tricolor gaúcho estuvo muy cerca con una preciosa pirueta de Cristaldo dentro del área, pero que se estrelló en el larguero.



La cantidad de infracciones iba a desembocar de manera inexorable en alguna expulsión, y el que vio la tarjeta roja fue el paraguayo Mathias Villasanti, volante del Gremio, después de un pisotón sobre Tiago Palacios.



Los dos entrenadores movieron piezas con los cambios, y mientras el local optó por variantes ofensivas, Renato Portaluppi apostó por aire fresco en el ataque con los ingresos de Gustavo Nunes y Nathan Fernandes, y esa movida le dio la razón al experimentado DT de Gremio.



Diez minutos después de la salida de Villasanti, con Estudiantes jugado en ataque, la visita ensayó un contraataque veloz y letal, en el que Nunes escapó con la pelota por la izquierda, llegó al fondo y envió el centro al corazón al área menor, por donde entró Fernandes para empujar el balón a la red.



Le quedaba un rato a Estudiantes para buscar la igualdad, pero extravió la brújula el local, y se repitió en centros que no inquietaron a un Gremio que se refugió de manera consistente, y le permitió irse victorioso de La Plata.



De este modo, Huachipato, de Chile, manda en el Grupo C con 4 puntos y diferencia de gol +2, seguido por Estudiantes, que también suma 4 (0), y detrás se ubican el boliviano The Strongest, con 3 (+1), y Gremio, con 3 (-3).



La tercera fecha del Grupo C se completará este miércoles, con el duelo entre Huachipato y The Strongest.