Atlético empata con Villarreal y se suma a grupo de los que lideran el torneo español

El Villarreal rozó el triunfo en la cancha del Atlético de Madrid (2-2), este domingo en el choque que cerró la 3ª fecha de LaLiga, pero terminó empatando tras gol en propia del argelino Aissa Mandi a pocos segundos del final.

El equipo 'colchonero' (5º) estaba obligado a ganar para seguir líder de LaLiga, pero no pudo con un gran Villarreal (11º), que sumó su tercer empate y deja la cabeza de la tabla en manos de un grupo de seis equipos, formado por Real Madrid (1º, líder por diferencia de goles), Sevilla (2º), Valencia (3º), FC Barcelona (4º), Atlético (5º) y Mallorca (5º).

Luego de un primer tiempo sin goles, el 'Submarino Amarillo' reaccionó tras la reanudación con la diana de Manu Trigueros (52).

El empate de los locales no tardó en llegar, con Marcos Llorente robando una pelota para el argentino Ángel Correa, que asistió al uruguayo Luis Suárez (56) en el 1-1.

Después del empate, superada la hora de partido (63), ingresó en la cancha el neerlandés Arnaut Danjuma, que no tardó ni cuarto de hora en estrenarse como goleador (74) en LaLiga.

Cuando el choque tocaba a su fin, una pelota larga sin opciones la tocó de cabeza el argelino Aissa Mandi (90+5) para ceder al arquero argentino Gerónimo Rulli, que en ese momento estaba fuera de un arco que dejó desprotegido permitiendo que el esférico terminara entrando en la red.

Con este resultado, el Atlético de Madrid no pudo repetir triunfo por tercera fecha consecutiva, una victoria que sí amarró el FC Barcelona contra el Getafe (2-1), de nuevo con Memphis Depay como gran estrella del conjunto azulgrana.

Sergi Roberto (2) abrió un marcador que no tardó en igualar Sandro Ramírez (18), antes de que el N.9 neerlandés hiciera su primera diana en el Camp Nou, segunda en el campeonato liguero, para sellar el triunfo definitivo.

También en esta jornada dominical, el Rayo Vallecano (10º) goleó por 4-0 al Granada (17º), en el mismo horario que Osasuna (8º) volteó el marcador ante el Cádiz (12º), por 3 a 2, en el descuento con un tanto decisivo de David García (90+5).

-- Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Mallorca - Espanyol 1 - 0

Valencia - Alavés 3 - 0

- Sábado:

Celta - Athletic 0 - 1

Real Sociedad - Levante 1 - 0

Elche - Sevilla 1 - 1

Betis - Real Madrid 0 - 1

- Domingo:

Barcelona - Getafe 2 - 1

Cádiz - Osasuna 2 - 3

Rayo - Granada 4 - 0

Atlético de Madrid - Villarreal 2 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 7 3 2 1 0 8 4 4

2. Sevilla 7 3 2 1 0 5 1 4

. Valencia 7 3 2 1 0 5 1 4

4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 4 3

5. Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Mallorca 7 3 2 1 0 3 1 2

7. Real Sociedad 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Osasuna 5 3 1 2 0 3 2 1

9. Athletic 5 3 1 2 0 2 1 1

10. Rayo 3 3 1 0 2 4 4 0

11. Villarreal 3 3 0 3 0 2 2 0

12. Cádiz 2 3 0 2 1 4 5 -1

. Levante 2 3 0 2 1 4 5 -1

14. Betis 2 3 0 2 1 2 3 -1

15. Elche 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Espanyol 2 3 0 2 1 0 1 -1

17. Granada 2 3 0 2 1 1 5 -4

18. Celta 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Getafe 0 3 0 0 3 1 4 -3

20. Alavés 0 3 0 0 3 1 8 -7

