Atlético Mineiro campeón del Brasileirao por primera vez en 50 años

Escucha esta nota aquí

El Atlético Mineiro de Hulk y Diego Costa ganó este jueves el Brasileirao por primera vez en 50 años, rompiendo la reciente hegemonía del Flamengo en la liga brasileña.

El once de Belo Horizonte, dirigido por Alexi Stival "Cuca", se aseguró su segunda liga, tras la alzada en 1971, al vencer 3-2 a Bahía en Salvador (noreste) en una remontada épica a falta de dos partidos para el final de la competencia.

Los albinegros llegaron a 81 puntos en 36 cotejos, once unidades más que el 'Fla', segundo y ganador de las últimas dos ediciones del torneo.

Bahía, que pelea por no descender, empezó ganando 2-0 con tantos de Luiz Otávio y Gilberto en el 62 y 66, pero los visitantes le dieron vuelta en cuatro minutos con anotaciones de Hulk (73, de penal) y doblete de Keno (74 y 77).

Con una de las mejores nóminas de América, el 'Galo' garantizó anticipadamente el trofeo pese a un flojo arranque de temporada. Sin embargo, supo sobreponerse y desde la jornada 15 lideró sin interrupción.

La obtención del Brasileirao-2021 es un premio a los esfuerzos financieros de los 'mineiros' para fichar figuras mundiales que pusieran fin al reino del 'Mengão'.

El poderoso Flamengo, en tanto, encajó su tercer golpe en cinco días: sin trofeo en el rentado brasileño ni en la Libertadores (el sábado perdió la final ante Palmeiras) y sin técnico en propiedad, tras la salida de Renato Portaluppi el lunes a causa del revés internacional.

- Hulk, la gran figura -

El bicampeonato del Mineiro tuvo en Hulk una figura rutilante. El ariete de 35 años fue contratado en enero luego de que terminara su contrato con el Shanghai SIPG de China (2016-20).

El mundialista con la 'Seleção' en Brasil-2014 se convirtió muy pronto en una de las principales joyas del campeonato, del que es goleador con 18 tantos en 34 partidos.

Sus buenas actuaciones hicieron que Tite lo convocara a la 'Canarinha' para los juegos del clasificatorio sudamericano de septiembre ante Chile, Argentina y Perú, tras cinco años de ausencia.

El fornido delantero comandó la ofensiva del 'Galo', reforzada desde agosto con el hispano-brasileño Diego Costa (33), ausente ante Bahía por suspensión y quien llegó libre después de haber finalizado su contrato con el Atlético de Madrid en diciembre pasado.

En catorce juegos del Brasileirao, ocho de ellos como titular, el mundialista con España anotó cuatro goles y por momentos mostró niveles acordes a la expectativa que generó al desembarcar en el estado de Minas Gerais.

La dupla se unió a una base de lujo integrada por los mediocampistas argentinos Ignacio "Nacho" Fernández y Matías Zaracho, el ariete chileno Eduardo Vargas o el defensa paraguayo Junior Alonso.

La legión extranjera fue respaldada por locales como el portero Everson, los laterales Mariano y Guilherme Aranha, el centrocampista Allan o el atacante Keno.

- La conducción de Cuca -

El grupo de estrellas fue conducido hasta puerto seguro por un hombre de pasado glorioso en Belo Horizonte, Alexi Stival, quien, con Ronaldinho Gaúcho en la cancha, comandó al Mineiro en 2013 hacia su único título en la Libertadores.

Cuca, de 58 años, regresó en marzo en reemplazo del argentino Jorge Sampaoli, hoy en el Marsella francés, tras haber obtenido el subcampeonato del torneo sudamericano de 2020 con Santos.

Al poner fin a una sequía liguera de medio siglo, el DT entrará en el Olimpo del Galo, una recompensa para su apuesta por atacar y sus planteamientos tácticos meticulosos, que ya lo habían llevado a ganar el Campeonato Mineiro en mayo.

Pese al hito, para el experimentado orientador y sus dirigidos la temporada aún puede mejorar.

El 12 y el 15 de diciembre disputarán la final de la Copa do Brasil contra Athletico Paranaense, campeón de la Sudamericana-2021.

El Mineiro sólo ha obtenido una vez ese certamen, en 2014, ante su clásico rival, Cruzeiro, hoy en segunda división.

De alzarlo, la de 2021 será una de las mejores temporadas del Galo, manchada apenas por la eliminación ante Palmeiras en semifinales de la Libertadores.

Lea también Fútbol Club argentino rescinde con 16 jugadores por sospecha de partido arreglado Villa Dálmine, que juega el ascenso en Argentina, perdió 3-1. El dueño del club es el presidente de la AFA.

​