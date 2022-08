Atlético Tucumán goza junto a su arquero: “Olé olé olé, Lampe, Lampe”

Lampe hace lo suyo, responde ante las exigencias. Ante Newell's Old Boys no tuvo tanto trabajo porque el equipo funciona en a la hora de definir, pero también al momento de defender. El arquero está bien protegido.

“Mi cláusula es muy fácil para salir de Atlético Tucumán a fin de año”, tuiteó la cuenta de un programa de radio La Red. A algunos hinchas no les gustó y lo criticaron. “Mal Lampe. Sin Atlético nunca hubiera tenido una chance para ser titular en el fútbol argentino, por respeto al club no podés declarar esto”, escribió un usuario, indica el diario tucumano.



Lampe se encargó personalmente de aclararle las cosas al hincha. “No se deje llevar por eso mi rey, escuche la nota... a pesar de tener una cláusula de salida fácil, no se me ha pasado por la cabeza escuchar otras cosas, mi cabeza está en Atlético, recién llegue y estoy muy feliz aquí, la gente, cuerpo técnico y jugadores me han tratado súper bien, eso no tiene precio”, escribió.