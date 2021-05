Audiencia del comité ejecutivo de la FBF se postergó y no habrá fútbol el fin de semana

Escucha esta nota aquí

Los miembros del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tenían una audiencia virtual este jueves con los vocales de la sala cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero no se llevó a cabo.

Se los había citado siguiendo el Amparo Constitucional que presentó Robert Blanco, quien reclama la presidencia de la FBF en sucesión del fallecido César Salinas. Mientras tanto, como medida cautelar, la FBF no puede realizar ninguna actividad administrativa.

"Estábamos a punto de comenzar la audiencia y se nos comunicó que la secretaria había sufrido una descompensación. Inicialmente se nos dijo que la audiencia quedaba postergada para el 18 de este mes, pero luego informaron que será el 28”, dijo a DIEZ Marcos Rodríguez, vicepresidente de la FBF.

Esta postergación implica que no se jugará la octava fecha del campeonato de la División Profesional, porque dicha medida cautelar no permite realizar ninguna gestión administrativa.

“No podemos designar árbitros, no podemos firmar documentos, no podemos hacer nada, por lo tanto no hay fútbol este fin de semana. Tampoco podemos sacar un comunicado diciendo que no se jugará la fecha porque estamos prohibidos de hacerlo”, explicó Rodríguez.

Los clubes The Strongest, San José, Always Ready, Nacional Potosí, Real Potosí, Aurora, Palmaflor, Independiente Petrolero, Real Tomayapo y Real Santa Cruz, además de casi todas las asociaciones departamentales (menos La Paz), habían anunciado el miércoles que paralizarían todas sus actividades en apoyo al comité ejecutivo de la FBF y en rechazo a la acción interpuesta por Blanco en la justicia ordinaria.

Lea también Fútbol Conmebol suspende 30 días a Robert Blanco por acudir a un Tribunal Constitucional La medida, según se informa en la resolución que se emitió este miércoles, se tomó después de haber sido analizada la denuncia que hizo Fernando Costa, presidente de la FBF.