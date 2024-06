Aún no encuentra su ‘11’ ideal: los 5 equipos de Zago

La selección boliviana está a semanas de afrontar una nueva edición de la Copa América , donde los objetivos planteados son claros: mo strar identidad de juego, ganar y avanzar de ronda . Así lo manifestó el director técnico Antonio Carlos Zago el día que reveló la lista final de convocados, aunque también puso como foco principal arribar con buen rodaje al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre del presente año. Para lograr lo mencionado anteriormente, es indispensable contar con una base sólida que se complemente en todos los aspectos, y es aquí donde Zago parece tener ciertas dudas y complicaciones. El brasileño que asumió el cargo en octubre del 2023 solamente dirigió 5 partidos , de los cuales 2 fueron por Eliminatorias, donde obtuvo una victoria y otra derrota. Lo llamativo es que hasta ahora no ha podido encontrar su “equipo ideal”, ya que constantemente ha buscado variantes en su funcionamiento y esquema táctico.

Luego llegó el turno de visitar a Uruguay por la sexta fecha de las clasificatorias mundialistas (21/11/23) . La Verde fue ampliamente superada (3-0), aunque por momentos mostró chispazos de buen fútbol. Zago se inclinó por un esquema más defensivo: 4-5-1. Partió con Viscarra; Quinteros, Haquin, José Sagredo, Moisés Villarroel; Ramallo, Villamil, Justiniano, Ramiro Vaca, Fernández; Martins. Cuatro variantes a comparación del partido ante Perú.



En 2024 dirigió tres partidos, todos amistosos. En marzo enfrentó a Argelia con varias novedades, por ejemplo, se dio el retorno de Adrián Jusino, quien había sido ‘borrado’ por bajo rendimiento en las primeras fechas de Eliminatorias. Zago sorprendió con una línea de tres centrales. El esquema fue 3-4-3: Viscarra; Jusino, Haquin, José Sagredo; Medina, Ramiro Vaca, Villamil, Céspedes; Algarañaz, Jaume Cuéllar y Roberto Carlos Fernández. La Verde mostró buena dinámica y se puso arriba en el marcador, sin embargo se quedó sin gasolina y los africanos remontaron 3-2.



A los pocos días llegó Andorra, un rival catalogado ‘inferior’, pero que complicó a la selección. Aunque terminó ganado 1-0 gracias a un gol tempranero de Ramiro Vaca, el rendimiento colectivo e individual fue muy bajo, capaz destacaron algunas arremetidas de Robson Matheus, quien debutaba con la absoluta. Otra vez línea 3 (3-4-3) con Viscarra en el arco; Haquin, Marcelo Suárez, Jusino; Céspedes, Matheus, Medina, Ramallo; Ramiro Vaca, Algarañaz y Roberto Calros Fernández. De nuevo, muchas variantes con la intención de probar jugadores en diferentes puestos.



Finalmente, el quinto partido que dirigió Zago fue el pasado viernes en la derrota ante México (1-0). Para este encuentro el brasileño no pudo contar con los jugadores de Always Ready y The Strongest, además de los legionarios. Otra vez paró un onceno diferente, pero volvió a recurrir a la línea de cuatro en el fondo. Carlos Lampe retornó al onceno titular; Yomar Rocha, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, José Sagredo; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano; Lucas Chávez, Miguel Terceros, Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz: 4-2-3-1.



Con todas las variantes realizadas hasta la fecha, Zago busca despejar sus dudas para ir delineando su onceno ideal antes de partir este domingo a Estados Unidos, país en el que sostendrá los dos últimos amistosos antes de encarar la Copa América. Ecuador el 12 y Colombia el 15 de junio, son las pruebas finales. Después deberá centrarse de lleno en el torneo continental, puesto que el debut está pactado para el 23 del mismo mes ante Estados Unidos en el estadio AT&T de Arlington, Texas, a partir de las 18:00 HB.