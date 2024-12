Aún no se definió la continuidad de Monasterio y la dirigencia sigue sin pronunciarse

“No sabemos nada, no hay ninguna novedad”, manifestó Joaquín Monasterio, director técnico de Oriente Petrolero, a El Deber Sports tras ser consultado sobre si hubo un acercamiento por parte de la dirigencia para dar alguna solución relacionada al pago de salarios.



Asimismo, el DT expresó que aún no sabe si continuará al frente del primer plantel en 2025. “No hemos charlado nada, no se sabe la verdad”.



La crisis en Oriente Petrolero ha alcanzado niveles alarmantes. Los atrasos salariales, que oscilan entre 9 y 11 meses, han desmotivado a los jugadores, afectando su rendimiento y generando constantes paros en los entrenamientos a lo largo del año.



La deuda no solo es con el plantel, sino que también incluye al cuerpo técnico, cuerpo médico, utilero y administrativos, quienes prácticamente no han cobrado en todo el año.



Según los jugadores del primer plantel, la promesa por parte de la dirigencia ha sido cancelar tres meses de salarios antes de fin de año; sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento.



“Sinceramente, el grupo está liquidado. Han sido meses muy complicados; no podemos competir así. Competimos hasta donde nos da la gasolina”, manifestó el arquero Alejandro Torres hace algunos días.



En medio de esta crisis, la continuidad de Joaquín Monasterio como director técnico se encuentra en duda. Con el cierre del año y sin respuestas claras por parte de la dirigencia, el futuro del club se presenta incierto. El hincha albiverde espera que se tomen decisiones rápidas para evitar un desenlace negativo en una institución con tanta historia en el fútbol boliviano.