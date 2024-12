Aurora responde: “La verdad siempre triunfa” en el caso Montaño

El Club Aurora ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones de suplantación de identidad de uno de sus jugadores, Gabriel Montaño. En el documento, el club reafirma su apoyo al presidente de la FBF para investigar las denuncias que considera infundadas y exige reparaciones por los daños causados por una campaña que considera de desprestigio.



Aurora denuncia haber sido objeto de chantajes y presiones para anular los descensos en el campeonato actual. Asegura que no participó en negociaciones previas, señalando que las acusaciones son un intento desesperado de otros clubes para evitar el descenso.



El club enfatiza que los logros deportivos deben alcanzarse en la cancha, no mediante tácticas engañosas. Reitera que los premios y ascensos se obtienen por mérito deportivo y no a través de acciones cuestionables.



Además, Aurora hace un llamado a su hinchada para que se una en defensa de los logros conseguidos en el terreno de juego, instando a mantener la calma ante estas acusaciones.



El comunicado se produce en un contexto donde varios clubes han solicitado a la FBF investigar las supuestas irregularidades, lo que ha intensificado la controversia en el fútbol boliviano. Aurora concluye su mensaje con la confianza en que “la verdad siempre triunfa”, reafirmando su compromiso con la transparencia y la ética en el deporte.