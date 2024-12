Aurora se impuso a Wilstermann y aseguró su participación en la Copa Sudamericana

Aurora se impuso a Wilstermann (3-1) en el clásico de Cochabamba disputado este domingo en el estadio Félix Capriles. El duelo fue por la jornada 26 del torneo Clausura. Con el triunfo, el Equipo del Pueblo aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana de 2025.



Además estiró su racha positiva de seis partidos sin perder ante su tradicional rival con cuatro victorias y dos empates.



Con 58 puntos en la tabla acumulada del año ocupa el tercer lugar. Su clasificación no corre peligro.



De los aspirantes a pelear por un boleto a ese torneo y que en la actualidad están en zona de clasificación solo Oriente Petrolero, que tiene 41 puntos y seis partidos por jugar, puede superarlo, además de Always Ready (46)m que tiene cuatro cotejos pendientes. Para ello deben ganar lo que les queda por jugar y el Equipo del Pueblo perder.



El Rojo tiene 44 unidades, comparte el noveno lugar con FC Universitario e Independiente, pero tiene mejor diferencia de gol.



Están a siete de Blooming (51), que juega en esta misma jornada el clásico ante Oriente en el Tahuichi.



La ventaja mínima en el marcador a favor de Aurora al cabo de la primera parte fue justa por lo que había mostrado antes de la conquista.



A los 14 minutos se registró la primera situación de riesgo en una jugada que parecía que no tenía mayor peligro, Mauricio Cabral remató y Jair Reinoso logró desviar con el hombro, el arquero Arnaldo Giménez estuvo atento y en rápida reacción contuvo la pelota.



De Wilstermann un tiro de media distancia de Rudy Cardozo y otra intervención de David Akologo fueron lo más destacado.



Luego dos cabezazos del celeste se fueron desviados y un tiro de media distancia de Serginho fue desviado por Giménez.



Un potente derechazo de Carlos Sejas a los 42 minutos terminó con la pelota en el fondo del arco para el 1-0 en la pizarra. Recibió el balón dio unos pasos para encontrar su perfil sin que nadie del Rojo se anime a marcarlo y sacó el derechazo imposible para Giménez.



Wilstermann se lanzó en busca de la igualdad en la segunda parte. Generó más ataque, pero se le hizo cuesta arriba con el golpe con las manos de Giménez al rostro de Reinoso. Penal.



David Robles a los 64 convirtió el 2-0 con un remate fuerte que venció el intento de Giménez por despejar la pelota con el pie.



Dos minutos después, a los 66’ llegó el penal para el Rojo por la falta de Cristian Enciso a Bobadilla.



Ariel Nahuelpán hizo el descuento a los 70 minutos con remate fuerte a la izquierda de Akologo, que se lanzó al otro costado.



El juego ganó en intensidad hasta el final, el Rojo se quedó con uno menos en los últimos minutos por la expulsión de Héctor Bobadilla.



Liquidó el juego Gabriel Montaño a los 88 minutos con un toque suave de derecha en arco vacío tras centro desde la derecha de Oswaldo Blanco.