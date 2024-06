Austria deja a la Polonia de Lewandowski al borde de la eliminación en la Euro 2024

Austria venció este viernes en Berlín (3-1) con cierta comodidad a la Polonia de Robert Lewandowski, que queda como colista del grupo D y al borde de la eliminación en la Eurocopa-2024 de Alemania.



Los hombres de Ralf Rangnick se impusieron gracias a los goles de Trauner (9), Baumgartner (66) y Arnautovic de penalti (78).



El delantero Krysztof Piatek marcó en el 30 el único tanto para Polonia, que solo pudo contar con Lewandowski durante poco más de media hora en la segunda parte.



Tras haber sido baja el domingo ante Países Bajos por una lesión, Lewandowski se estrenó en la Eurocopa, pero su presencia no evitó la segunda derrota para el equipo de Michal Probierz.



Con cero puntos, los polacos ocupan la última posición en su llave y disputarán su tercer partido ante Francia.



Austria, en cambio, superó la presión de haber perdido su primer encuentro ante Francia (1-0) y consiguió una valiosa victoria que la acerca a los octavos de final.



Los austríacos dominaron el encuentro desde el inicio y abrieron el marcador cuando no habían pasado ni diez minutos gracias a un cabezazo del defensa Gernot Trauner.



Con más garra que fútbol, los polacos se resistieron a la derrota y empataron en la primera parte gracias a un remate desde dentro del área de Piatek, que actualmente juega en el Basaksehir turco.



El empate no servía a los de Probierz, quien hizo saltar al césped a su estrella Lewandowski menos de un cuarto de hora después del inicio del segundo tiempo.



No obstante, el astro polaco intervino poco en el juego y vio como los austríacos se adelantaban de nuevo tras su entrada en el campo.



En una bella jugada colectiva, el delantero Arnautovic dejó pasar el balón y Christoph Baumgartner lo aprovechó para marcar el segundo para los austríacos con un disparo desde fuera del área.



Austria sentenció con un penal que provocó el centrocampista Marcel Sabitzer tras una de sus peligrosas internadas y que convirtió Arnautovic.



Tras esta derrota, Polonia queda con un pie y medio fuera de la Eurocopa. Solo una victoria de los neerlandeses ante los franceses evitaría que dijera adiós de Alemania-2024 desde este viernes.