¿Bajo qué formato se juegan los playoffs de la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2024 está en plena fase de eliminación directa, y los octavos de final están ofreciendo encuentros emocionantes. Con dieciséis clubes compitiendo por la gloria continental, los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 13 y el 15 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán del 20 al 22 de agosto. Este formato de eliminación directa añade un nivel extra de tensión y emoción, ya que cada encuentro puede ser decisivo para el futuro de los equipos en el torneo.



En los octavos de final, los equipos se disputan series de ida y vuelta. En caso de que el marcador global termine empatado, no habrá prórroga y no se aplicará la regla del gol de visitante; en su lugar, se recurrirá a una tanda de penales para determinar quién avanza a la siguiente ronda.. Los equipos deberán ser estratégicos y eficientes, ya que cada gol cuenta en la búsqueda de la victoria.



Los cuartos de final de la Copa Libertadores están programados para llevarse a cabo entre el 17 y el 26 de septiembre. Los equipos que avancen de los octavos se enfrentarán en un formato similar, con partidos de ida y vuelta. La emoción de los cuartos de final radica en que los equipos que logren superar esta fase se acercarán un paso más a la tan ansiada final. La presión aumentará, y cada equipo deberá demostrar su calidad y fortaleza para continuar en la lucha por el título.



Las semifinales se jugarán el 24 y el 31 de octubre, donde los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores se enfrentarán en busca de un lugar en la gran final. Este es un momento crucial en el torneo, ya que los equipos no solo luchan por avanzar, sino que también buscan dejar su huella en la historia del fútbol sudamericano. La semifinal es una etapa donde la experiencia y la jerarquía de los jugadores se ponen a prueba, y las decisiones tácticas de los entrenadores pueden marcar la diferencia entre el éxito y la eliminación.



Finalmente, la gran final de la Copa Libertadores 2024 se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires, en estadio a confirmar. Este es el evento culminante del torneo, donde los dos mejores equipos de Sudamérica se enfrentarán por el prestigioso trofeo. La final se jugará en un solo partido, lo que aumenta la tensión y la emoción, ya que el margen de error se reduce al mínimo.