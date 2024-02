Baldivieso respondió a las declaraciones de Zago: "El que tiene que pedir explicaciones soy yo"

La polémica nuevamente estalló. Antonio Carlos Zago, DT de la Selección, tuvo algunas declaraciones polémicas contra el Gerente de Selecciones. El brasileño señaló no haber tenido "ninguna" ayuda por parte de Julio César Baldivieso, y declaró que "Lo que tenemos que hablar lo debemos hablar acá con las personas que estamos trabajando juntos".

"Cuando me mandaron las declaraciones del señor Zago, me quedé un poco frío pero no extrañado", le comentó a DIEZ el Gerente de Selecciones. Baldivieso conversó en exclusiva, y dejó sus respuestas ante la última polémica mediática.

"Sé cómo viene la mano y quiero ser honesto y claro. Mi trabajo lo sabe la dirigencia, ellos saben lo que estoy haciendo. Saben lo bueno y lo malo. Hasta ahora la respuesta es de que se ha hecho un buen trabajo, y yo no soy de los que va a contar lo que estoy haciendo", respondió de manera contundente.



Al ser cuestionado sobre a qué le está dedicando su tiempo en estos días, Baldivieso comentó que "hoy en día estoy prestándole atención a la Selección femenina en todas las categorías. Estamos trabajando con el cuerpo técnico (Mauricio Villarroel), pero no voy a ir a decirle al señor Zago lo que hago y no hago. Tampoco le he pedido ningún consejo, el día que le peda un consejo se lo voy a hacer saber".

Lea también Fútbol Zago sobre Baldivieso: “No tenemos un feeling, creo que eso es evidente” El seleccionador de Bolivia fue consultado sobre su relación con el gerente deportivo de la FBF, respondió y pidió no hablar más de él

​Julio César también comentó una posible razón del por qué Zago declaró de manera tan tajante: "Él sabe que hasta ahora no se le pasa a la bronca, de cuando yo dije que si no dirige a la Sub-23 iba a estar de vacaciones en Bolivia, y me ratifico. Es un privilegio dirigir varias Selecciones, no sé si él lo ve así y tampoco me quita el sueño que lo vea de esa manera. Yo me debo a la Federación y ellos son los que deben considerar mi trabajo. Tengo una gran relación con todos los dirigentes y ellos saben los proyectos que he presentado para reestructurar el fútbol boliviano, entre esos está uno para las divisiones inferiores"

Al ser consultado por los constantes choques entre Zago y otros actores, Baldivieso señaló que "El que tiene que pedir explicaciones soy yo, no Zago. Quizás esté confundido (...) Yo no vine a la Federación a hacer amigos, vine a trabajar. Hay gente que sí le gusta y hay gente que no. Hay quienes se molestan inclusive porque se les pide informes y porque los fiscalizo, quizás ellos no estén acostumbrados a trabajar así".

Baldivieso indicó estar concentrado trabajando con el Fútbol femenino, y precisamente este 24 y 28 habrán amistosos internacionales ante Perú. Julio César indicó tener una relación cercana con el cuerpo técnico y elogió la manera de trabajar: "Sorprendido. Estoy realmente sorprendido por la forma en la que entrenan y trabajan. Agradezco al cuerpo técnico y a las jugadoras que me reciben cada que las visito. Ojalá lleguen los buenos resultados, dándole sentido de pertenencia a la Selección. Creo que en la cabeza de nuestras Selecciones tienen que estar profesionales nacionales. Es un paso importante que al femenino dirija un técnico boliviano y joven (Mauricio Villarroel)".



Lea también Fútbol Galeno encuentra premio a la mayor insistencia del Oporto ante Arsenal El FC Oporto se impuso este miércoles por la mínima al Arsenal (1-0) con un gol 'in extremis' del atacante brasileño Galeno, un resultado que hizo justicia a los méritos vistos en el estadio de Do Dragao, pero que deja abierta la eliminatoria para la vuelta en el Emirates Stadium de Londres.