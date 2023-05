Barcelona busca ser campeón liguero en el derbi contra Espanyol

El Barcelona visita el domingo al Espanyol (19º) en el derbi barcelonés de la 34ª jornada del campeonato español, en el que una victoria permitiría a los azulgranas proclamarse campeones.



El actual líder liguero incluso podría ser campeón sin jugar si el Real Madrid (3º) no gana al Getafe (18º) el sábado y si el domingo, el Atlético de Madrid (2º) no pasa del empate con el colista Elche.



Los merengues son terceros a 14 puntos de los azulgranas y a uno del Atlético, segundo clasificado a 13 unidades del líder, a falta de cinco jornadas y 15 puntos por disputarse al inicio de la 34ª fecha.



El Barça se perfila como el gran favorito para la victoria ante un Espanyol, que ha perdido ocho de sus últimos diez encuentros del campeonato español.



La victoria en el campo de los 'pericos' sería de paso la mejor despedida para su capitán Sergio Busquets, que el miércoles anunció su salida del conjunto azulgrana a final de temporada y podría sumar su 32º título con los colores del Barça.



- Apretada lucha por la permanencia -

El Espanyol, por su parte, necesita los puntos para intentar salir del descenso y seguir luchando en la apretada pugna por la permanencia.



Con el Elche ya descendido, hasta seis equipos se aprietan en cinco puntos en la cola de la clasificación.



Mientras el Barça ya acaricia el título, Real Madrid y Atlético mantienen su particular duelo por el segundo puesto mientras tratan de retrasar el alirón azulgrana.



El Real Madrid recibe el sábado al Getafe, que busca una victoria que le saque de los puestos a descenso.



El equipo blanco llega al encuentro tras empatar el martes 1-1 con el Manchester City en la ida de semifinales de Champions, y con un ojo en la vuelta de esta eliminatoria el miércoles en Mánchester.



El Real Madrid tratará de recuperar el segundo puesto de la clasificación liguera, que el pasado domingo le arrebató el Atlético de Madrid, que visitará al ya descendido Elche.



Por detrás, la Real Sociedad recibirá al Girona (7º) con ganas de victoria para apuntalar su cuarto puesto, el último que da acceso a la Champions, ante la amenaza del Villarreal (5º) que recibe al Athletic de Bilbao (8º).