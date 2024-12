Barcelona con altibajos; iguala con Betis

Un tanto de Assane Diao en la prolongación del partido evitó la victoria del Barcelona este sábado en el estadio Benito Villamarín (2-2), donde el Betis le plantó cara al conjunto azulgrana, en un choque que también tuvo la alegría para los verdiblancos de ver el retorno al terreno de Isco Alarcón, tras casi siete meses ausente por lesión.



Con un tanto del polaco Robert Lewandowski acabó la primera parte, mientras que en la segunda empató el argentino Giovani Lo Celso de penalti, Ferrán Torres volvió a adelantar a los visitantes en el tramo final del choque pero ya en el minuto 94, el canterano Assane Diao puso el definitivo 2-2.



El Barcelona visitó el Villamarín con el objetivo de confirmar su reacción mostrada en el partido de Mallorca adelantado esta semana (1-5) y reafirmar así el liderato tras una racha de tres sin ganar en LaLiga (0-1 contra la Real Sociedad, 2-2 ante el Celta y 1-2 frente a Las Palmas).



Para ello, su entrenador, el alemán Hansi Flick, no reservó nada, pese la próxima vista a Dortmund en la Liga de Campeones, y volvió a contar con Lewandowski, máximo goleador de LaLiga, además de Lamine Yamal y Raphinha arriba, y otros como Pedri, Dani Olmo e Íñigo Martínez.



El Betis, ante ello, tenía el complicado reto de retomar un rumbo pedido al acumular tres derrotas consecutivas entre la Liga y la Liga Conferencia, sensaciones que no se despejaron esta semana en la Copa del Rey pese a ganar al Sant Andreu, de Segunda RFEF (1-3).



Con Isco Alarcón en el banquillo como revulsivo después de que estuviera de baja desde la pasada temporada por una lesión, y la ausencia de última hora del meta portugués Ruiz Silva, que se lesionó en el calentamiento y fue sustituido por Fran Vieites, el conjunto verdiblanco salió a por todas con el apoyo de los suyos.



Los locales forzaron hasta cuatro saques de esquina antes de que se cumpliera los primeros cuatro minutos y en uno de ello Raphinha tuvo que sacar el balón prácticamente en la raya de gol con el meta Iñaki Peña desbordado tras el remate de cabeza de Diego Llorente.



Una jugada a la que siguió un mano a mano del extremo marroquí Ez Abde, pero en esta ocasión el portero del conjunto azulgrana pudo actuar para meter la mano y evitar lo que parecía un gol claro.



Esos dos sustos hizo despertar a la formación visitante, que empezó a hacerse con el balón y a que entraran en juego sus tres futbolistas más adelantados, aunque no con la claridad de otras oportunidades al tener el Betis sus líneas en alerta.



Cuando parecía que el partido se iría al descanso con el empate inicial, una trenzada jugada en la que participaron Lamine Yamal, Pedri y Koundé acabó con un pase preciso del francés sobre Lewandowski para que el polaco lograra su decimosexto tanto en la que va de LaLiga.



En la segunda, como en la primera, el Betis empujó mucho y pronto tuvo tres grandes ocasiones para empatar, primero en acciones de Sergi Altimira y Ez Abde, pero en ambas el balón se marchó ajustado a la cepa de un poste, y la tercera del argentino Chimy Ávila, con una espectacular intervención de Iñaki Peña.



La insistencia de los locales tuvo premio cuando un pisotón del neerlandés Frenkie de Jong al brasileño Vitor Roque fue señalado como penalti, no antes de ser consultado en el VAR, y el argentino Giovani Lo Celso pudo el 1-1 en el minuto 67.



También el VAR tuvo que intervenir en otra jugada definitiva cuando se le anuló en un principio el 1-2 a Ferrán Torres por fuera de juego, pero luego se comprobó que una bota de Aitor Ruibal lo deshacía, con lo que el tanto subió en el minuto 82.



Todo parecía sentenciado, pero el Betis no cejó en recuperar algo por lo que había trabajado frente a un rival que nunca supo mostrar de verdad su poderío, con lo que Assane Diao se inventó un remate que significó el empate definitivo.