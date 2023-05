Barcelona derrotó al Osasuna y dio un paso importante buscando el título

El Barcelona dio un paso de gigante este martes hacia el título de Liga tras ganar 1-0 a Osasuna en la 33ª jornada del campeonato, mientras el Elche certificó su descenso a Segunda División.



Un gol de Jordi Alba (85) propulsó al líder liguero a 14 puntos del Real Madrid, que cierra el día este martes en San Sebastián contra la Real Sociedad.



Un tropezón de los merengues contra los vascos podría permitir al Barça ser campeón de Liga en la próxima fecha liguera.



El Barça tardó en doblegar la resistencia de un Osasuna completamente remozado con un ojo puesto al final de la Copa del Rey contra el Real Madrid el sábado y que jugó una hora con uno menos por la expulsión de Jorge Hernando (27).



El jugador de Osasuna derribó a Pedri cuando el centrocampista azulgrana se iba solo hacia la portería rojilla.



En superioridad numérica, el Barça tuvo el control del partido en su Camp Nou pero no pudo con la ordenada defensa rival y se quedó sin Gavi, uno de sus pilares que retiró tocado, siendo sustituido por Ansu Fati (35).



Cerca de la media hora, Alejandro Baldé metió un balón desde la izquierda que remató mal Pedri en boca de gol (25) y dos minutos después no lograba conectar un intento de remate en plancha a centro de Frenkie de Jong (30).



El Barça pudo haberse ido en ventaja justo antes del descanso, pero un remate de cabeza de Araujo se fue ligeramente alto (42).



- Aparece Jordi Alba -

A la vuelta del descanso, el Barça siguió a los mandos ante un Osasuna condenado a la defensiva y a buscar sus oportunidades al contraataque.



El equipo visitante se vio sostenido por la buena actuación de su portero Aitor Fernández, que sacó un remate en boca de gol de Frenkie de Jong (56) antes de frustrar un disparo ajustado al palo de Ansu Fati (61).



El Barça se volcó sobre la portería contraria en la última media hora, pero le costaba ante un Osasuna que tuvo una buena oportunidad en un disparo lejano de Iker Muñoz que sacó con dificultades Marc-André Ter Stegen (65).



El Barça acosó a su rival con balones al área desde las bandas, pero no fue hasta el minuto 85, y tras la anulación de un gol a Robert Lewandowski, cuando Jordi Alba, encontró el gol.



El lateral azulgrana, que había saltado al campo diez minutos antes, remató un balón que le había dejado de cabeza De Jong para hacer el 1-0 definitivo que levantó a todo el estadio (85).