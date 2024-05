Barcelona gana 2-0 al colista Almería y se afianza en el segundo puesto

El FC Barcelona dio un gran paso hacia el subcampeonato en la Liga española al ganar 2 a 0 en su visita al colista y ya condenado Almería, este jueves en la 36ª jornada.



Fermín López, mediocampista de 21 años fruto de la escuela de formación de La Masía, fue el autor de los dos tantos azulgranas (minutos 14 y 67), el primero de cabeza y el segundo con el pie izquierdo.



Con 79 puntos, el Barça se destaca ahora con cuatro de ventaja sobre el Girona (3º), que el martes había perdido en casa por 1-0 contra el Villarreal (8º).



Con dos jornadas por disputarse, el Barcelona tiene por lo tanto muy cerca asegurar el segundo lugar en una temporada decepcionante, donde está a 14 puntos del Real Madrid, que se coronó matemáticamente a principios de este mes y que el martes se paseó (5-0) ante el Alavés.



Ser subcampeón no solo tiene valor honorífico para el Barça, sino que también le permitiría clasificarse para la próxima Supercopa de España, lo que permitiría al club ingresar unos millones de euros para aliviar, aunque sea ligeramente, su complicada situación financiera.



De manera paralela a este partido en Almería, la prensa catalana especulaba este jueves con un supuesto malestar de la dirección del club con el entrenador Xavi Hernández por una conferencia de prensa esta semana en la que pareció no transmitir gran optimismo de cara a la próxima temporada por los problemas económicos de la entidad.



El presidente Joan Laporta no estuvo presente en Almería, oficialmente por problemas de agenda, según Catalunya Radio.