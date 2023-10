Barcelona gana 2-1 al Shakhtar y sigue su camino impecable en Champions

Ferran Torres (minuto 28) y Fermín López (36) firmaron los goles locales en la primera mitad. En la segunda, el equipo ucraniano acortó en el 62 mediante Georgiy Sudakov, pero sin llegar a culminar la remontada.



Con un pleno de 9 puntos en tres jornadas del grupo H, el Barça está con pie y medio en las rondas de eliminación directa del máximo torneo europeo, algo que no consiguió en las dos anteriores temporadas.



El equipo catalán no arrancaba con tres triunfos seguidos en su grupo de Champions desde la temporada 2020-2021, la última de la 'era Messi'.



Barça y Shakhtar volverán a verse las caras en la cuarta jornada, el 7 de noviembre, con los segundos como locales en el Volksparkstadion de Hamburgo (Alemania), ya que no juegan en Ucrania por el conflicto bélico en el país.



Pero antes de pensar en ese duelo, el Barcelona tiene un partido de máxima rivalidad y exigencia el sábado. Lidera ya en su grupo europeo y la misión entonces será desbancar al Real Madrid de la primera posición de la Liga española.