Barcelona quiere confirmar su dinámica ascendente en la Champions

El Barcelona afronta su andadura en la Liga de Campeones en plena racha ascendente frente a un asequible Viktoria Plzen checo, en busca de un título que no ha vuelto a levantar desde 2015.



El equipo azulgrana, reforzado en la última ventana de mercado, ha empezado la temporada de la mejor manera para olvidar la desastrosa campaña pasada que terminó en blanco.



Los hombres de Xavi Hernández apuntan en la segunda posición de LaLiga tras un empate y tres victorias, la última, una contundente goleada 3-0 al Sevilla el sábado.



"El equipo está muy bien y hay que aprovecharlo. Es un buen síntoma ganar aquí. Estamos en un buen momento y situación", afirmó Xavi tras el triunfo en Sánchez Pizjuán.



El conjunto azulgrana, pese a sus delicadas finanzas, ha logrado reforzarse en el pasado mercado con la llegada de figuras como el central francés Jules Koundé, procedente del Sevilla, o el artillero polaco Robert Lewandowski.



- 'Jugador fantástico' -

El exdelantero del Bayern de Múnich no ha necesitado mucho para mostrar su potencial goleador en el campeonato español, donde ya comparte la cabeza de la tabla de goleadores con el atacante del Celta, Iago Aspas, ambos con cinco dianas, en cuatro encuentros.



"No sólo es el gol, es cómo baja los balones, cómo controla, cómo decide, cómo ordena la presión alta...", alabó Xavi Hernández a su fichaje estrella.



"Es un jugador fantástico. Entiende el tiempo. Tiene liderazgo. Ayuda a todos. Es ganador. Humilde. Es una maravilla tenerle en el equipo", concluyó.



Lewandowski está haciendo bueno el esfuerzo invertido por el club azulgrana para hacerse con sus servicios.



El miércoles, el artillero polaco volverá a ser la gran baza ofensiva de un Barcelona, que, junto al juego de toque, no duda a la hora de apostar por la subida en velocidad con hombres como Ousmane Dembélé, que vuelve a asentarse como un pilar en el ataque del Barça.



El Viktoria Plzen se perfila como una oportunidad para empezar con buen pie antes de medirse al Bayern de Múnich y al Inter de Milán, que se enfrentan el miércoles en el otro partido del grupo C de la Champions.



El equipo checo encabeza la clasificación de su campeonato doméstico tras su victoria el sábado sobre el Liberec 1-0, con lo que acumuló cinco triunfos y un empate en seis partidos.



El Viktoria, que perdió los dos partidos anteriores jugados contra el Barça, llega al Camp Nou invicto en su campeonato, deseando poder dar la sorpresa en el feudo azulgrana.



Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde - De Jong, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fati. Entrenador: Xavi Hernández



Viktoria Plzen: Stanek - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Chory. Entrenador: Michal Bilek



Árbitro: Lawrence Visser (BEL)