Barcelona-Real Madrid y una revancha por una final de Copa del Rey

El Real Madrid visita el miércoles al Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en busca de una remontada y una revancha que le den el billete a la final del torneo del KO.



Los merengues acuden al Camp Nou tras perder en la ida 1-0 en su feudo el 2 de marzo y con el recuerdo vivo de su última derrota unos días más tarde en el clásico liguero del 19 de marzo en el campo azulgrana (2-1).



"Estamos preparados al 100%, no tenemos ninguna duda. Desde ahora tenemos un solo pensamiento que es ganar el miércoles", afirmaba el domingo el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras la abultada victoria 6-0 sobre el Valladolid en Liga.



Este triunfo supuso una inyección de moral para los merengues, especialmente por el triplete en siete minutos de Karim Benzema, que recuperó su mejor imagen goleadora en una temporada con unos registros alejados de los de la temporada pasada.



El capitán del Real Madrid será fijo el miércoles en la delantera blanca junto al brasileño Vinicius, que todavía busca anotar su primer tanto en el feudo azulgrana.



La pareja atacante probablemente se verá complementada por el brasileño Rodrygo por la derecha para intentar lograr el billete a una final de Copa, que el Real Madrid no ha vuelto a alcanzar desde 2014 cuando también ganó su último título, precisamente frente al Barcelona (2-1).



- Bajo la sombra del caso Negreira -

El equipo blanco buscará la remontada en un ambiente que sigue enrarecido por el caso 'Negreira', en la que un juzgado de Barcelona investiga los pagos millonarios del Barça a un exresponsable arbitral.



Como ocurriera en el último clásico liguero, no se celebrará la tradicional comida de directivas ante la tensión suscitada por el hecho de que el Real Madrid haya decidido personarse en este caso, que también investiga la UEFA.



Lejos de las turbulencias extradeportivas, el Barcelona espera dar una nueva alegría a sus aficionados con la que, de ganar, sería su cuarta victoria sobre el Real Madrid desde el inicio de 2023, que había empezado con el Barça arrebatando la Supercopa de España a los merengues en Arabia.



Fuera de Europa tras caer en Champions y Europa League, el Barcelona ha puesto sus miras en la Liga, que tiene prácticamente amarrada tras la victoria en el último clásico liguero de marzo, y en la Copa del Rey, que ganó por última vez en 2021 cuando goleó 4-0 al Athletic de Bilbao en la final.



- Lastrado por las bajas -

El Barça afronta el encuentro lastrado por las bajas sensibles de Ousmane Dembélé, Pedri y Christensen, mientras Xavi Hernández sigue pendiente de si podrá contar con el también lesionado Frenkie de Jong.



"Vamos a ver cómo está Frenkie para el Clásico. Tiene mucha implicación pero dependerá de sus sensaciones", afirmó Xavi el sábado tras la victoria 4-0 sobre el colista Elche en Liga.



El máximo goleador del campeonato español, Robert Lewandowski, será la punta de lanza del conjunto azulgrana en la delantera, donde podría esta acompañado por el brasileño Raphinha.



En la zaga, el uruguayo Ronald Araujo volverá a ser el encargado de frenar a Vinicius, en un duelo que empieza a convertirse en un clásico de estos duelos.



En la ida, el Barcelona, tras ponerse por delante, acabó haciendo un juego muy defensivo que dificultó las llegadas del Real Madrid, pero el miércoles ante su público, podría tratar de exhibir un juego más vistoso y abierto, que podría favorecer al equipo merengue.



El ganador del duelo se enfrentará en la final del próximo 6 de mayo en Sevilla al vencedor del partido que disputarán este martes Athletic de Bilbao y Osasuna