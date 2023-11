Barcelona resurgió en Champions venciendo por 2-1 al Porto

El técnico catalán, que sale reforzado tras este triunfo que aplaca las críticas de las comenzaba a ser foco, vio cómo el conjunto portugués de adelantaba con un gol del delantero brasileño Pepe (30), pero Joao Cancelo (32) y Joao Félix (57) remontaron para el Barça.



Antes de visitar al colista Amberes en la última fecha, los culés suman 12 puntos, tres más que su rival de este martes, al que supera en golaverage particular, y que el Shakhtar Donetsk ucraniano, vencedor horas antes ante los belgas.



De esta forma, sólo una goleada escandalosa del Shakhtar en la última fecha podría privar a los culés de estar en el bombo de los primeros de grupos en el sorteo de octavos el 18 de diciembre.



- Conexión portuguesa -

Sin su arquero alemán Marc André Ter Stegen, con problemas en la espalda, ni su centrocampista español Gavi, lesionado en la última ventana internacional con España, el arquero Iñaki Peña y la conexión portuguesa Félix-Cancelo permitieron un respiro de alivio al público presente en el Olímpico Lluís Companys, que inició el choque con la sombra de las dos últimas eliminaciones culés en fase de grupos, y el decepcionante empate en Liga en Vallecas ante el Rayo el fin de semana.



En ese contexto el gol inicial de los de Sérgio Conceicao al aprovechar el delantero Pepe un rechace de Peña hacía presagiar una noche para olvidar sobre el césped, en el banquillo y en la grada. Pero los nubarrones apenas duraron los dos minutos entre el gol del brasileño y la igualada de Joao Cancelo.



El exjugador del Valencia, City y Bayern, recibió en el costado izquierdo, recortó hacia dentro y de un disparo con la diestra envió el esférico al palo largo haciendo estéril la estirada de Diogo Costa con su dorsal '99' a la espalda.



Antes de esa frecuencia de emociones, el Oporto había tenido tiempo de ver cómo le era anulado un gol por fuera de juego del delantero iraní Mehdi Taremi, y cómo Joao Félix avisaba de sus intenciones con un remate que tocó en el central luso Pepe antes de finalizar en el exterior de la red.



Peña evitó que los lusos se fuesen por delante en el marcador con una soberbia estirada ante el disparo del argentino Alan Varela poco antes de la conclusión de un primer tiempo frenético y con ocasiones para los dos equipos.



Pero fueron los 'Joaos' portugueses los que ajusticiaron a sus compatriotas en el minuto 57, cuando Cancelo cedió atrás para el 'Menino de Ouro', quien después de haber estrellado unos minutos antes un misil en el larguero, no perdonó con la diestra para asegurar que el Barça disfrutará de la Champions en febrero.