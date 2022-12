Barcelona tropezó 1-1 con el Espanyol y ahora comparte el liderato de LaLiga

El líder FC Barcelona tropezó en su primer partido 'post Mundial' y no pasó del empate 1-1 en casa ante el Espanyol, este sábado en la 15ª jornada de la Liga española, donde vio cómo le alcanzaba a puntos el Real Madrid.

Ambas formaciones no pudieron terminar con once, por las expulsiones de Jordi Alba (78) en el Barcelona y del brasileño Vinicius Souza (81) en el Espanyol. El Barça pagó así con este empate no haber logrado sentenciar el partido cuando iba con ventaja en el marcador y dispuso de ocasiones para haber firmado el segundo.