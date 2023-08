Barcelona tropieza en Getafe en un accidentado inicio liguero

El vigente campeón azulgrana no pudo superar el muro azulón en un partido que jugó casi una hora con diez por la expulsión de Raphinha (42), a la que siguió la del técnico Xavi Hernández por protestar (70).



El extremo brasileño estaba siendo el hombre más peligroso de su equipo cuando un codazo sobre el uruguayo del Getafe Gastón Álvarez fue interpretado como agresión por el árbitro.



El Getafe también se quedaría con diez por doble amonestación a Jaime Mata (57).



Las expulsiones fueron un reflejo de la alta tensión con la que se jugó el encuentro, para el que Xavi pudo finalmente contar con hombres como Oriol Romeu o Ilkay Gundogan, después de que el club azulgrana pudiera inscribirlos sobre la campana para el inicio del campeonato español.



Romeu, fichado para suplir la baja dejada por Sergio Busquets, se repartió el trabajo en el centro del campo con Frenkie de Jong y Pedri para llevar adelante el balón.



El Barça se hizo desde los primeros minutos con el control del juego ante un Getafe replegado atrás.



Gundogan ya avisó nada más empezar a rodar el balón con un tiro casi en boca de gol despejado por el portero David Soria (2), convertido en uno de los héroes del Getafe.



Al cuarto de hora, Raphinha obligó a estirarse a Soria en un saque de falta (16) y a punto estuvo de provocar el gol con un disparo que rechazó el portero azulón, pero el balón rebotó en un defensa y acabó saliendo tras dar en el poste (36).



Imposibilitado de penetrar la maraña defensiva montada por el equipo de Bordalás, el Barça buscó atacar por las bandas, por donde Raphinha fue el hombre más incisivo de su equipo hasta su expulsión.



- Apuesta azulgrana por los jóvenes -

El Getafe apenas inquietó la portería defendida por Marc-André Ter Stegen, quien en la primera parte sólo tuvo que estirarse para detener un disparo de Juan Antonio Iglesias desde la frontal (29).



Sin Raphinha, Xavi Hernández dio entrada en la segunda parte a Abde, regresado al Barça tras su cesión en el Osasuna la pasada temporada, para llevar el peligro por la izquierda por donde aparecía también el internacional español Alejandro Balde.



El Barça pudo adelantarse en un remate de cabeza forzado de Robert Lewandowski que sacó Gastón también de cabeza casi bajo los palos (62).



La expulsión de Mata igualó las fuerzas y el Barça optó por poner pólvora a su ataque con las entradas de los jóvenes Lamine Yamal (75), Gavi y Ansu Fati (77).



En los últimos minutos, el Getafe prácticamente renunció a irse hacia la meta de Ter Stegen para aguantar los ataques del Barcelona que no logró encontrar el camino del gol y que queda ya a dos puntos del Real Madrid, que el sábado venció 2-0 en Bilbao al Athletic.



En los otros partidos del día, el Betis se impuso en el descuento 2-1 en el campo del Villarreal con un gol del brasileño Willian José (90+5).



El conjunto de Manuel Pellegrini se había adelantado por medio de Ayoze Pérez (20), pero Cuenca igualó para el Villarreal (61) antes de que Willian José decantara el partido.



En el primer encuentro del día, el Osasuna aguó el debut de Rafa Benítez en Liga al frente del Celta al imponerse 2-0 en Balaídos con los tantos de Rubén García (24) y Moisés (74).