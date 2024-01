Barcelona venció por 2-0 a Osasuna y clasificó a la final de la Supercopa de España

Los goles de Robert Lewandowski (59) y Lamine Yamal (90+3) metieron al Barça en la disputa por el trofeo, el próximo domingo en ese mismo estadio.



El conjunto azulgrana se medirá en la final al Real Madrid, que el miércoles ganó 5-3 al Atlético en la primera semifinal.



El primer Clásico de 2024 reeditará la final del pasado año, que acabó llevándose el Barça para iniciar una senda ascendente que le llevó a ganar también la Liga española.



El Barcelona, que llegó a Riad con ganas de que se repita la historia y el trofeo sea un punto de inflexión, volvió a mostrar, sin embargo, sus dificultades para cerrar un partido que dominó desde el inicio.



Los azulgranas se mostraron muy imprecisos en el área contraria ante un Osasuna bien plantado en el campo.



El Barça dio pronto muestras de sus ganas de encarrilar el partido con una volea de Andreas Christensen que atajó el portero Sergio Herrera (6).



- Lewandowski marca el camino -

El meta osasunista fue un muro para los hombres del Barça, especialmente para el delantero polaco Robert Lewandowski, que, pese a desatascar el encuentro, sigue lejos del rendimiento ofrecido la pasada temporada.



El polaco, con once goles en lo que va de temporada, lleva prácticamente la mitad de los tantos que había anotado la temporada pasada a estas alturas de campaña.



El ex del Bayern se estrelló en Herrera después de recibir un buen pase de Frenkie de Jong para culminar una rápida contra azulgrana (13) y también remató fuera un saque de esquina (31).



Lewandowski tendría que esperar al minuto 59 para recibir un balón filtrado de Ilkay Gundogan en el área y marcar con un disparo raso y ajustado al palo (59).



El Barça llegaba más y lo intentaba de todas las maneras, incluido el balón parado con una falta directa botada por Gundogan, que detuvo Herrera (39).



Osasuna dejó hacer su rival para tratar de sorprender en rápidas salidas que, a punto estuvieron de dar su fruto al filo del descanso.



Ante Budimir estuvo a punto de sorprender con una internada en el área, superando contrarios, pero perdió el mano a mano con el meta Iñaki Peña (39).



El portero barcelonista volvió a lucirse cerca del descanso para sacar un disparo de falta directa de José Arnaiz bien dirigido (43).



Fueron prácticamente las dos únicas ocasiones en la primera parte para los rojillos, que tras la pausa apenas variaron su juego dejando el balón a los azulgranas.



El Barça siguió al mando del balón hasta que al cuarto de hora del segundo tiempo, Lewandowski encontró el gol.



- Osasuna no se rinde -

Por delante en el marcador, el Barça se mostró mucho más tranquilo y a punto estuvo de ampliar su cuenta cuando Joao Félix, que había entrado por Ferran Torres (61), soltó un disparo cruzado que sacó Herrera (68).



Osasuna abandonó en los últimos 20 minutos las precauciones yéndose a presionar arriba y a buscar el balón, poniendo en aprietos a la defensa azulgrana que empezó a sufrir.



Budimir tuvo la igualada en un disparo en el área tras recortar a dos defensas, que sacó Iñaki Peña (78).



Osasuna mantuvo su presión hasta el final del encuentro, pero no podría finalmente remontar un partido que sentenció el joven Lamine Yamal con un disparo con el tiempo cumplido (90+3).