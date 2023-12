Barcelona y Atlético a no descolgarse de LaLiga, Real Madrid a superar la lesión de Alaba

- Crisis de juego y resultados -

El Barcelona recibirá el miércoles al colista Almería en medio de una crisis de juego y de resultados, ya que el equipo que entrena Xavi Hernández no ha sido capaz de ganar ninguno de sus tres últimos partidos disputados.



Con un punto de los últimos seis posibles en LaLiga (logrado el sábado en Mestalla ante el Valencia, 1-1), el Barça no puede permitirse ceder más puntos si no quiere seguir alejándose de la cabeza. Y menos en su estadio de Montjuïc, donde la última vez fue arrollado por el Girona (4-2).



Otro resultado negativo, que se uniría a la derrota ante el Amberes en la última jornada de Champions, llevaría a los azulgranas a pasar unas Navidades muy largas.



- Irregularidad rojiblanca -

Si bien el equipo de Diego Simeone parecía haber encontrado esta temporada una regularidad de la que había carecido en temporadas precedentes, lo que le había llevado a situarse cerca del liderato en el campeonato y a clasificarse como campeón de grupo para los octavos de la Champions, las dos derrotas en las últimas tres jornadas de LaLiga (frente a Barça por 1-0 y contra el Athletic por 2-0 el fin de semana) han devuelto las dudas al equipo rojiblanco.



En un derbi madrileño, el Atlético recibirá el miércoles al Getafe (8º) sin otro objetivo que sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por el título y, sobre todo, no salir del Top 4, que da acceso a jugar la próxima Liga de Campeones.



- Nuevo contratiempo para Ancelotti -

El defensa central austriaco David Alaba sufrió el domingo ante el Villarreal la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo que se perderá el resto de temporada.



Esta baja se une a las del portero belga Thibaut Courtois y el central brasileño Éder Militao, también por problemas en la rodilla.



Un nuevo quebradero de cabeza para el técnico Carlo Ancelotti, que se queda solo con Rüdiger y Nacho como centrales, aunque de momento el equipo está sacando con éxito la temporada, con una sola derrota este curso (3-1 frente al Atlético a finales de septiembre).



A priori, el Alavés (13º) no debería acabar con la racha blanca, aunque las cuatro victorias que ha logrado el equipo vitoriano esta temporada en el campeonato fueron en Medizorroza.



- Girona, una realidad -

Precisamente, el Alavés será este lunes el rival del Girona en el cierre de la 17ª jornada, un partido en el que los catalanes pueden recuperar el liderato del campeonato.



Con prácticamente la mitad de LaLiga disputada, la candidatura al título del Girona es cada vez más una realidad y todo el mundo coincide en que el fútbol que practica el equipo de Míchel es de los más atractivos de LaLiga.



La visita el jueves al Benito Villamarín puede ser el espaldarazo definitivo para considerar al Girona un potencial sucesor del Leicester, el modesto equipo inglés que ganó contra pronóstico la Premier League en 2016.