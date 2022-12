¡Batacazo! de la mano de Bounou, Marruecos hace historia y elimina a España de Qatar 2022

España se estrelló ante Marruecos y su arquero Yassine Bounou 'Bono' y quedó eliminada en octavos de final del Mundial de Qatar al caer en la tanda de penales (3-0 tras empate 0-0), este martes en Doha.



Serán los primeros cuartos de final para los norteafricanos en un Mundial y se enfrentarán el sábado al ganador del Portugal-Suiza, que cierra este mismo martes los octavos.



Bono fue el héroe de la noche al atajar dos penas máximas, a Carlos Soler y Sergio Busquets, mientras que Pablo Sarabia envió al palo. En el lado marroquí solo erró Badr Benoun y Achraf Hakimi, nacido en Madrid, anotó el tiro definitivo para que los 'Leones del Atlas' sigan rugiendo en Catar.



España empezó el Mundial en tromba, con un triunfo 7-0 sobre Costa Rica, pero fue un simple espejismo en el desierto: el empate ante Alemania (1-1) y sobre todo la derrota 2-1 ante Japón rebajaron la euforia, evitaron el liderato de grupo y enviaron a este cruce con Marruecos, que ha terminado siendo una trampa mortal.



Desde la edición del título mundial en Sudáfrica-2010 España no logra clasificarse a unos cuartos de final del Mundial. Hace cuatro años en Rusia cayeron ante los anfitriones también en octavos y de nuevo en la tanda de penales.



Para Marruecos, la clasificación a cuartos de final es ya un logro sin precedentes, ya que hasta ahora su única presencia en octavos de final del Mundial había sido la de su derrota 1-0 ante Alemania Federal en México-1986.



Iguala ya la mejor actuación de un equipo africano en el torneo, alcanzando la ronda a la que llegaron Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana en 2010, a las que aspira ahora a superar si llega a las semifinales.



Será además el único equipo en cuartos de final que no es ni europeo ni sudamericano.



- Sin pólvora -

La primera ocasión relevante del partido fue para los marroquíes, con un disparo de falta directa que Hakimi envió ligeramente por encima del larguero en el minuto 12.



A España le costaba llegar. En el 25, Gavi envió al larguero y en el rechace posterior Ferran Torres falló una clara ocasión, aunque el juez de línea tenía el banderín levantado.



Era válida sin embargo la siguiente ocasión de los españoles, en el 28, cuando Marco Asensio, con poco ángulo, disparó al lateral de la red.



Pero el despertar de la 'Roja' vestida en esta ocasión de azul celeste era muy temporal y Marruecos tuvo dos buenas oportunidades para haberse ido por delante a los vestuarios, primero con un disparo de Noussair Mazraoui (34) desde la frontal que Unai Simón detuvo en dos tiempos y con un remate de cabeza de Nayef Aguerd (41) que se fue alto.



En el 55 buscó sorprender a 'Bono' con una falta sacada en corto en el lateral, de Asensio para Dani Olmo (55), que envió a los guantes del arquero marroquí del Sevilla.



Álvaro Morata, autor de tres tantos antes de este partido, empezó como suplente, pero entró en el partido en el 63.



Aguerd cortó a tiempo un centro con intención de Nico Williams, que buscaba conectar con Olmo (79), y en el 81 Morata envió un pase de la muerte que se paseó por el área pequeña marroquí, sin encontrar rematador.



En el descuento, Morata envió alto de cabeza y Dani Olmo puso de falta un balón en el corazón del área con mucho peligro y Bono blocó.



El partido fue a la prórroga y España y Morata seguían llevando peligro a los dominios de Bono, aunque la ocasión más clara de la primera parte de la prolongación la tuvo Marruecos con un tiro en el área de Walid Cheddira (103) que salvó, repeliendo con el pie derecho, Unai Simón.



A partir de ahí la tensión y el miedo a perder atenazó a ambos, aunque Pablo Sarabia, en el último instante de la prórroga, llegó a enviar al palo en un centro-chut.



Bono decidió en la tanda de penales y la fiesta marroquí se desató en el Education City Stadium.



Sergio Busquets, que igualó con 17 partidos a Iker Casillas y Sergio Ramos en el récord de partidos mundialistas de un jugador español, ya no podrá seguir sumando en Catar.