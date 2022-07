Battaglia no va más en Boca tras quedar eliminado en Libertadores

Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador de Boca Juniors, menos de 24 horas después de la eliminación del equipo argentino en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2022, anunció el club en un escueto comunicado.



"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo", expresó en sus redes sociales el club xeneize, tras la caída por penales (6-5) ante Corinthians el martes en partido de vuelta de octavos de final de la Libertadores jugado en La Bombonera.



"Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera", agregó el comunicado.



En un ciclo que duró menos de un año, Battaglia dirigió a Boca en 57 partidos, con 29 triunfos, 17 empates y 11 derrotas, y en el que obtuvo dos títulos, la Copa Argentina-2021 y la Copa de la Liga-2022.



Sin embargo, y al igual que sucedió con su antecesor, Miguel Ángel Russo, la eliminación en la Copa Libertadores le significó a Battaglia la puerta de salida, al no poder cumplir el gran objetivo de la temporada del equipo, ganar el torneo continental, que lo hizo en seis ocasiones pero lleva ya quince años desde su última conquista, en 2007.



Otro factor que determinó la salida de Battaglia fue la queja que elevó públicamente tras la eliminación el martes, cuando afirmó ante la prensa que "tendríamos que haber sido más agresivos en el mercado de pases. Se nos fueron jugadores importantes y no pudimos reemplazarlos. Hubo cuestiones que debían resolverse y no se resolvieron".



En ese punto, Battaglia hizo referencia a la salida del extremo Eduardo Salvio, que se fue en libertad de acción al fútbol mexicano al no renovarse su contrato, y a la falta de refuerzos para afrontar el tramo más complejo de la temporada.



"Lo que dije es una cosa lógica que cualquier entrenador hace. El técnico suele pedir refuerzos para determinados lugares, en donde creo que esas llegadas pueden potenciar al plantel. Frases como esa la han dicho un montón de entrenadores. No debería molestar", insistió este miércoles Battaglia, horas antes de conocerse su cese.



Ya clasificado a la Libertadores de 2023, pero con un comienzo discreto en la Liga 2022 de Argentina, Boca será dirigido en lo inmediato por el DT interino Hugo Ibarra, pero en los próximos días la dirigencia deberá buscar un nuevo conductor, para lo cual ya suena como primer nombre Ricardo Gareca, que ya cumplió su contrato con la selección de Perú.



Lea también Diez Vélez elimina a River Plate de la Libertadores y avanza a cuartos El conjunto millonario no pudo dar vuelta la serie en el Monumental

​