Bayer Leverkusen hizo historia al coronarse por primera vez campeón en Alemania

El Bayer Leverkusen logró matemáticamente su primer título de campeón de la liga alemana de fútbol, este domingo en la 29ª jornada, terminando de la mano de su entrenador español Xabi Alonso con la hegemonía del Bayern Múnich, ganador de las once anteriores ediciones.



Sin perder todavía ningún partido en lo que va de temporada, en ninguna de las competiciones, el Leverkusen ha volado hacia el título y, tras ganar 5-0 al Werder Bremen este domingo en su BayArena, tiene 16 puntos sobre Bayern de Múnich (2º) y Stuttgart (3º), que ya no pueden alcanzarle.



El Bayer Leverkusen dependía de sí mismo para ser campeón este domingo, ante su público, y no dejó escapar esta primera 'match ball', desatando la fiesta en su estadio, donde los hinchas invadieron el terreno de juego incluso en los últimos instantes del partido, antes de que el partido finalizara, desatando escenas de caos por los problemas de los empleados del estadio para contener la alegría y que el choque pudiera terminar.



Los tantos de Florian Wirtz en los minutos 83 y 90 provocaron sendas invasiones masivas del terreno de juego. Los últimos momentos del partido se jugaron además en medio de una neblina roja por el humo de las bengalas que encendieron en uno de los fondos los ultras del Leverkusen.