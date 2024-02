Bayern Múnich gana 2-1 al Leipzig con gol en el descuento de Kane

A once jornadas para el final de la Bundesliga, el Bayern sigue con ocho puntos de retraso respecto al líder Bayer Leverkusen (53 puntos contra 61), que el viernes había vencido 2-1 al Maguncia (17º) para extender a 33 su espectacular racha de partidos sin perder, todo un récord para un club alemán.



Nunca en la historia de la Bundesliga un club ha logrado remontar una desventaja así a once jornadas para el final, pero el Bayern está mucho más acostumbrado que el Leverkusen a pelear por lo máximo.



El alma de equipo grande del Bayern se percibió este sábado, con una victoria complicada, trabajada y acompañada por una dosis de fortuna.



Con su doblete, Kane firmó sus tantos 26º y 27º en esta Bundesliga, una competición que descubre este curso tras aterrizar desde el Tottenham y donde domina con autoridad en la tabla de máximos anotadores.



Su primer gol en el partido fue tras recibir una asistencia de Jamal Musiala. El astro inglés de 30 años batió a Janis Blaswich con un potente disparo con la zurda, con poco ángulo.



Kane estuvo intentando el segundo con insistencia en la recta final y tuvo premio en el 90+1, en ese caso a pase de Eric-Maxim Choupo-Moting.



Esta victoria apaga el incendio en el Bayern, que venía de sufrir derrotas ante Bayer Leverkusen (3-0), Lazio (1-0) y Bochum (3-2), lo que desembocó además esta semana en el anuncio de que su entrenador, Thomas Tuchel, no continuará en el puesto la próxima temporada.



La misión para el Bayern ahora será confirmar esta mejoría el próximo fin de semana en Friburgo, antes del crucial duelo de vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra la Lazio, donde estará forzado a remontar el 1-0 encajado en Roma.