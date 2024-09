Bélgica teme que De Bruyne deje la selección de fútbol

"No es solo una cuestión de transición , también tenemos un problema con nuestra manera de jugar. Hay jugadores que no cumplen su papel. Punto final", declaró a la televisión flamenca VTM.

"Aunque no seamos suficientemente buenos, hay que darlo todo y algunos no lo hacen. Puedo aceptar que no tengamos ya el nivel de 2018. Soy el primero que lo dijo. Pero hay cosas que son inaceptables", añadió un De Bruyne que según medios belgas en el vestuario tuvo palabras muy duras para algunos compañeros de selección.