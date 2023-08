¡Bellingham al rescate! El Real Madrid venció al Celta con gol del atacante inglés

El equipo de Carlo Ancelotti sumó su tercera victoria en tres partidos gracias a un tanto de Jude Bellingham, que aguó las celebraciones del Celta por el centenario de su fundación.



Los locales salieron al campo con ganas de sorprender y dieron el primer susto con un gol anulado al noruego Jorgen Larsen (2).



El Celta apretó de inició a un Real Madrid que tras los primeros 20 minutos trató de tener más el balón para poner pausa al partido en Balaídos.



Los merengues apostaban por la velocidad de sus hombres, aunque apenas pudo disfrutar de la de Vinicius, que al cuarto de hora salía lesionado.



El brasileño se fue al suelo tocándose el muslo derecho y fue sustituido por Joselu (17).



El Celta llegaba bien a los dominios de Kepa Arrizabalaga, elegido por Ancelotti este viernes por primera vez como titular en detrimento de Andriy Lunin.



Iago Aspas, Larsen y Óscar Mingueza llegaban, pero no acababan de poner en auténtico peligro al portero vasco.



El Real Madrid, otra vez con Jude Bellingham de catalizador del juego, apostaba por la llegada de Rodrygo y los tiros de media distancia de Fede Valverde.



Rodrygo, especialmente tras la baja de Vinicius, fue el hombre más diferencial de su equipo a la hora de desbordar.



Bellingham logró meter un buen centro a Joselu, que marcó pero el gol no subió al marcador por fuera de juego (43).



Y el Celta pudo irse por delante al descanso en un disparo cruzado de Bamba que se fue rozando el palo (45).



- Goleador Bellingham -

El equipo blanco salió con un punto más de velocidad ante un Celta que tampoco renunció a irse hacia arriba, presionando la salida de los merengues.



Bellingham envió fuera un disparo casi a bocajarro (62), pero la mejor ocasión del equipo merengue llegó en un penal sobre Rodrygo, que falló el brasileño.



Derribado por el portero Iván Villar en el área cuando se iba solo, el brasileño se encontró con el brazo del portero celeste al tirar la pena máxima (68).



El penalti fallado pareció pesar sobre el Real Madrid e impulsar a su rival que llegaba con más peligro al área contraria, donde Aspas no pudo rematar bien un centro en el punto de penal (71).



Apareció entonces Bellingham para rematar de cabeza a bocajarro marcando el tanto de la victoria merengue (80).



El inglés, fichaje estrella del Real Madrid en esta ventana de traspasos, es el pichichi de su equipo con cuatro goles en sus tres primeros encuentros.



El Celta no bajó los brazos e intentó ir a por el empate, frente a un Real Madrid en el que Toni Kroos y Luka Modric se encargaron de gestionar el juego y llevarse la victoria.



En el otro partido del día, la Real Sociedad no pudo pasar del empate 0-0 en el campo del Las Palmas, en un partido en el que los guardametas de los dos equipos fueron vitales para el resultado.



Tras tres jornadas de campeonato, ni la Real ni Las Palmas, recién ascendido a Primera División, conoce la victoria.