Bellingham "ha cambiado el partido", admite Ter Stegen

"Decepción porque hicimos un buen partido, estuvimos en buena línea durante todo el partido y al final nos marcan el segundo en un rebote, no necesitan mucho para marcar y hoy lo han demostrado otra vez. (Bellingham) No soy de valorar a jugadores del equipo contrario, ha marcado dos goles, para el Real Madrid ha cambiado el partido. Íbamos un poco justos al partido pero no es una excusa, teníamos todo a favor nuestro y no supimos mantener este resultado a favor nuestro".